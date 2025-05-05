Эксперт Киселев заявил, что в Гданьске страны НАТО скопили более 20 тыс. солдат

В город из Румынии "идут большие колонны с военной техникой", добавил эксперт

ЛУГАНСК, 2 мая. /ТАСС/. Более 20 тыс. военнослужащих стран НАТО, бронетехника, системы ПВО и РЭБ, скопились в портовом городе Гданьске. Переброска осуществляется из Румынии как по железной дороге, так и автомобильным транспортом, рассказал в беседе с ТАСС военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные подполья.

"Поступает информация из Гданьска от неравнодушных людей, которые помнят, как советские войска освобождали европейские города в 1945 году. По их данным, сейчас в Гданьск из Румынии идут большие колонны с военной техникой. Там сосредоточено уже более 20 тыс. солдат блока НАТО. Идут танки, новые БТР, установки ПВО и радиоэлектронной борьбы", - сообщил Киселев.

По мнению эксперта, группировка, формируемая в Гданьске, может быть переброшена в Прибалтику и оттуда угрожать российскому Калининграду и оттянуть таким образом часть сил российской армии от выполнения задач в зоне СВО. "Безусловно, что эти очередные гнилые действия со стороны НАТО не останутся без внимания руководства нашей страны", - отметил Киселев.