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ТАСС

The Times: США допустили страны "Пяти глаз" к секретным данным о КНР и РФ

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Эмблема Космических сил США
Эмблема Космических сил США.
Источник изображения: © United States Space Force

Речь об информации, которую военное подразделение Космических сил Соединенных Штатов Space Delta 9 собирает на своей базе в Колорадо, пишет газета

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты впервые начали делиться с членами разведывательного альянса "Пять глаз", в который также входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, крайне секретной информацией относительно космических программ России и Китая. Об этом сообщила газета The Times, назвавшая изменение этого подхода событием "исключительной важности".

Как говорится в статье, речь идет об информации, которую военное подразделение Космических сил США Space Delta 9, специализирующееся на военных орбитальных операциях, собирает на своей базе в Колорадо. Ранее она была предназначена исключительно для американского военного командования. По информации издания, британский коммодор авиации, атташе по вопросам стратегического командования в Вашингтоне Эн-Джей Стрингер за последние несколько недель участвовал в брифинге по разведывательной программе США, следящей за спутниками других государств.

По информации газеты, Стрингеру продемонстрировали тактические военные разведывательные операции США, в том числе способы, с помощью которых американская сторона приближается к российским и китайским спутникам с использованием высокоточной камеры. Эта камера делает снимки спутников и оценивает, ведут ли они деятельность, которая может вызвать обеспокоенность у США.

The Times пишет, что причиной предоставления доступа стали опасения Вашингтона, что Пекин и Москва якобы быстро развивают новые возможности в космосе. В частности, издание утверждает, что КНР осуществляет масштабные инвестиции в сбор разведывательной информации в космосе. "Мы должны быть готовы к тому сражению, которого никто не хочет", - цитирует издание полковника Рамзи Хорна, командующего Space Delta 9. 

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Австpалия
Великобритания
Канада
Китай
Новая Зеландия
Россия
США
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