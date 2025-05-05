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Интерфакс-АВН

Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост в Белом доме, его может заменить Уиткофф - СМИ

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Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц
Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
Источник изображения: © AP Photo/ Ted Shaffrey

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Советник президента CША по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты в ближайшее время, сообщает в пятницу телеканал CBS со ссылкой на источники в Белом доме.

"По словам источников, ожидается, что они покинут свои посты позже в четверг", - информирует телеканал.

По данным издания Politico, в качестве основного кандидата на должность Уолтца в случае его увольнения рассматривают спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

При этом издание отмечает, что финального решения в Белом доме, вероятно, еще не приняли. Кроме того, не исключается и пересмотр сроков проведения перестановок.

На просьбу Politico прокомментировать ситуацию пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала: "Мы не собираемся комментировать сообщения анонимных источников".

В марте Уолтц оказался под пристальным вниманием после того, как он по ошибке включил в закрытый чат в мессенджере Signal Джеффри Голдберга из издания The Atlantic, раскрыв обсуждения с высокопоставленными должностными лицами национальной безопасности о планах военного удара по целям хуситов в Йемене. С тех пор в администрации велись дискуссии о необходимости отставки советника, хотя президент США Дональд Трамп был против, выразив доверие к нему и назвав Уолтца "хорошим человеком".

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Йемен
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Трамп Дональд
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