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5-6 ГГц — максимум для современных CPU AMD и Intel, но будущее за фотонными компьютерами: ученые создали вычислитель с частотой 240 ГГц

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Компьютерные вычисления
Компьютерные вычисления.
Источник изображения: Изображение сгенерировано Kandinsky

Вычислительный блок фотонного компьютера построен на основе «жидкого света»

Российские и немецкие ученые добились прогресса в разработке фотонных компьютеров. Базовый вычислительный блок фотонного компьютера на основе «жидкого света», созданный исследователями, способен работать на частоте 240 ГГц при комнатной температуре. «Жидкий свет» представляет собой совокупность экситон-поляритонов – квазичастиц, сочетающих свойства электронов, «дырок» (положительных зарядов) и фотонов.

Исследователи определили максимальную тактовую частоту поляритонного устройства – 240 ГГц. При этом они учли эффект биомолекулярного гашения, ограничивающий скорость работы устройства. Ранее ученые разработали поляритонные транзисторы, работающие при комнатной температуре на частотах, в сотни раз превышающих частоты электронных аналогов. На основе этих транзисторов было создано полностью оптическое устройство, выполняющее логическую операцию ИЛИ-НЕ (NOR), базовую для всех остальных логических операций и создания универсальных вычислительных систем.

Теоретические расчеты показали, что поляритонные транзисторы можно «разогнать» до 240 ГГц, используя короткие импульсы накачки. Эта скорость на несколько порядков выше, чем у обычных полупроводниковых компьютеров.

 

 

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
Фотоника
1 комментарий
№1
02.05.2025 15:14
Фотонные компьютеры позволят начать исследования движения в пространстве на скоростях от десятой скорости света в вакууме и выше.
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