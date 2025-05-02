Пентагон реформирует систему закупок армии США

Глава Пентагона Хегсет поручил реформировать систему закупок армии США

Система закупок армии США должна быть реформирована, чтобы, в частности, к 2027 году войска уже начали получать дальнобойное ракеты. Соответствующее распоряжение главы Пентагона Пита Хегсета опубликовано на официальном сайте Минобороны США.

Ответственным за выполнение распоряжение назначен министр армии Дэниел Дрисколл.

Среди других пунктов реформы — внедрение к 2026 году в каждую дивизию беспилотных систем, использование к 2027-му систем управления на базе искусственного интеллекта, к 2028-му -— модернизация промышленности для наращивания производства боеприпасов.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что спутники Kuiper компании Amazon могут адаптировать под военные задачи.