Войти
Lenta.ru

Пентагон реформирует систему закупок армии США

351
0
0
Фото: Jonathan Drake / Reuters
Фото: Jonathan Drake / Reuters.

Глава Пентагона Хегсет поручил реформировать систему закупок армии США

Система закупок армии США должна быть реформирована, чтобы, в частности, к 2027 году войска уже начали получать дальнобойное ракеты. Соответствующее распоряжение главы Пентагона Пита Хегсета опубликовано на официальном сайте Минобороны США.

Ответственным за выполнение распоряжение назначен министр армии Дэниел Дрисколл.

Среди других пунктов реформы — внедрение к 2026 году в каждую дивизию беспилотных систем, использование к 2027-му систем управления на базе искусственного интеллекта, к 2028-му -— модернизация промышленности для наращивания производства боеприпасов.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что спутники Kuiper компании Amazon могут адаптировать под военные задачи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 17:13
  • 8732
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.05 15:23
  • 1
Военные КНДР испытали вооружение новейшего эсминца
  • 02.05 15:14
  • 1
5-6 ГГц — максимум для современных CPU AMD и Intel, но будущее за фотонными компьютерами: ученые создали вычислитель с частотой 240 ГГц
  • 02.05 13:14
  • 25
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 02:01
  • 1
Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна
  • 01.05 20:38
  • 3
Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?
  • 01.05 03:11
  • 1
Николай Патрушев: контуры победы в СВО уже хорошо просматриваются - Интервью ТАСС
  • 30.04 21:02
  • 0
Немного о НАПЛ России (название "ДЭПЛ" считается устаревшим)
  • 30.04 19:06
  • 0
Немного о МПЛА России
  • 30.04 14:57
  • 14
Военный симулятор продемонстрировал зловещий сценарий того, как российские ракеты атакуют Британию, разнося военные базы и истребители Королевских ВВС (The Sun, Великобритания)
  • 30.04 06:44
  • 0
Некоторые пояснения касательно текста "Эти три впечатляющие лодки составляют костяк подводного флота России (The National Interest, США)"
  • 30.04 05:48
  • 0
Ответ на "Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области"
  • 30.04 03:20
  • 1
В США обеспокоились продажей данных о мозге
  • 30.04 03:13
  • 1
Подписан контракт на закупку 26 истребителей Rafale для ВМС Индии
  • 30.04 02:57
  • 1
Как Украина может разрушить западный альянс (Financial Times, Великобритания)