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Ростех

Ростех готовит кадры для продвижения продукции ОПК на мировом рынке

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Продвижение продукции ОПК на мировом рынке
Продвижение продукции ОПК на мировом рынке.
Источник изображения: Рособоронэкспорт

Для специалистов в этой области на базе ставропольского предприятия Госкорпорации организован обучающий курс, разработанный Академией Ростеха

Специалисты рекламно-выставочных подразделений ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса собрались в Ставрополе на базе ПАО «Сигнал» концерна «Радиоэлектронные технологии» для углубленной подготовки в области продвижения высокотехнологичной продукции на мировом рынке. Среди них сотрудники Госкорпорации Ростех, КТРВ и Роскосмоса.

Ежегодно оборонные предприятия России участвуют более чем в 50 конгрессно-выставочных мероприятиях в России и за рубежом. Подготовка профильных кадров необходима для дальнейшего укрепления позиций страны на мировом рынке вооружений. Соответствующая учебная программа разработана Академией Ростеха при экспертной поддержке Департамента международного сотрудничества и региональной политики Госкорпорации Ростех.

В ходе обучения участники изучают лучшие практики и разные форматы продвижения вооружений — от специализированных выставок до международных учений и армейских игр.

«Новейшие образцы российских вооружений демонстрируют эффективность в рамках специальной военной операции. Для успешного продвижения этой продукции на международной арене необходимы специалисты, которые четко понимают рынок, специфику стран-партнеров, реальные потребности и возможности заказчиков и, исходя из этого, знают, как правильно показать товар лицом, выстроить грамотные коммуникации на полях выставочных мероприятий», — отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

Согласно Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли доля российских предприятий, участвующих в выставках, к 2030 году должна вырасти в два раза. Среди целей документа — поддержка экспорта высокотехнологичной продукции, расширение рынков сбыта российской продукции, противодействие попыткам иностранных государств регулировать ключевые для российского экспорта мировые рынки и т.д.

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Россия
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Корпорация ТРВ
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Военные учения
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