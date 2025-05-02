США объявили о сделке по разделу недр Украины (The New York Times, США)

Американский и украинский флаги развеваются на ветру возле Капитолия во вторник, 23 апреля 2024 года, в Вашингтоне.

NYT: США и Украина заключили сделку о полезных ископаемых

Вашингтон и Киев заключили соглашение о природных ресурсах, пишет NYT. О гарантиях безопасности для Украины сделка умалчивает. Однако сторонники Зеленского надеются на лучшее: дескать, Трамп убедится теперь, что Украина не просто бездонная яма для денег.

Эндрю Крамер

Алан Раппепорт (Alan Rappeport), Майкл Кроули (Michael Crowley), Ким Баркер (Kim Barker)

Подробностей соглашения администрация Трампа не предоставила, и пока неясно, каковы будут его последствия для будущей военной поддержки Украины.

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В будущем США будут получать часть доходов от полезных ископаемых Украины. Объявленная администрацией Трампа в среду сделка создаст для этой цели совместный инвестиционный фонд между двумя странами.

Соглашение было достигнуто после нескольких месяцев напряженных переговоров, в ходе которых США пытаются выступить посредником в урегулировании трехлетнего конфликта между Украиной и Россией. Соглашение призвано обеспечить личную заинтересованность президента Трампа в судьбе страны и одновременно устранить его опасения, что США предоставили Киеву карт-бланш для противостояния российской спецоперации.

“Это соглашение — четкий сигнал России, что администрация Трампа привержена мирному процессу и созданию свободной, суверенной и процветающей Украины в долгосрочной перспективе, — заявил министр финансов Скотт Бессент. — Президент Трамп представлял себе это как партнерство между американским и украинским народами, чтобы продемонстрировать стремление обеих сторон к прочному миру и процветанию Украины”.

Он добавил: “И имейте в виду: государства или лица, финансировавшие или снабжавшие российскую военную машину, не смогут извлекать выгоду из восстановления Украины — ни одно из них”.

Подробностей соглашения администрация Трампа не предоставила, и неясно, каковы будут последствия для дальнейшей военной поддержки Украины. Один осведомленный источник на условиях анонимности заявил, что явных гарантий будущей помощи США в области безопасности в окончательной сделке не значится. Другой добавил, что США отвергли эту идею еще на раннем этапе переговорного процесса. Иными словами, несмотря на фанфары и ликование, сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Украиной и Россией продолжатся.

Однако сторонники Украины надеются, что соглашение убедит Трампа, что их страна — не просто бездонная яма, куда уходят деньги, и не препятствие для налаживания отношений с президентом Владимиром Путиным.

Сам замысел передать США долю украинских недр впервые озвучил президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Башне Трампа в прошлом сентябре.

Министерство финансов заявило, что Международная корпорация развития США будет работать с Украиной для окончательного согласования подробностей соглашения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал у себя в Telegram, что обе страны получат равные права голоса в будущем фонде и что Украина сохранит полный контроль над своими недрами, инфраструктурой и природными ресурсами. Также было сказано, что прибыль от инвестиционного фонда будет вкладываться обратно на Украине.

“Благодаря этому соглашению мы сможем привлечь значительные ресурсы для реконструкции, начнем экономический рост и получим новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в США”, — заявил Шмыгаль.

Несколько союзников Украины в Вашингтоне вздохнули с облегчением, сочтя сделку заметным улучшением по сравнению с предыдущими редакциями и знаком того, что Киев может плодотворно работать с Трампом.

“Они получили гораздо лучшую сделку по недрам, чем та, что предлагалась изначально, — отозвался бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор. — Американцы приняли многие предложения украинцев”. “Это добрый знак для переговоров о прекращении огня”, — добавил Тейлор.

Бывший американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что администрация Трампа отвергла минимум одну попытку Украины вписать в соглашение явные гарантии безопасности, включая дальнейшую военную помощь Киеву.

Однако бывший чиновник считает, что соглашение послужит важной цели: наладит взаимопонимание с Трампом и внушит ему экономическую заинтересованность в выживании и стабильности страны.

Сделка была отложена после стычки в Овальном кабинете в конце февраля между президентом Трампом и Зеленским. В течение двух месяцев основным камнем преткновения на переговорах был вопрос о том, будет ли американская помощь, предоставленная Украине с начала российской спецоперации в феврале 2022 года, считаться долгом, подлежащим уплате.

Трамп заявил, что Киев должен вернуть деньги. Украинские чиновники возразили, что это станет для страны финансовой карой на несколько поколений вперед.

Изначально Украина предлагала привлечь американские инвестиции в свою горнодобывающую промышленность, чтобы создать у США стимул поддержать будущее мирное соглашение гарантиями безопасности для предотвращения дальнейших боевых действий.

Но с самого начала переговоров в феврале разгорелись споры. Помимо требования о том, что Украина должна расплатиться с США за оказанную помощь, Трамп также заявил, что в отношении любых гарантий безопасности Украина должна рассчитывать на Европу, а не на США.

В ранних черновиках наблюдался широкий разброс между “наглым вымогательством” со стороны администрации Трампа, как выразились критики, и встречными требованиями Украины, включая гарантии безопасности США по окончании боевых действий. Без них, утверждает Киев, Россия сможет быстро нарушить любое прекращение огня или возобновить конфликт, перегруппировавшись и перевооружившись.

Предполагалось, что Трамп и Зеленский подпишут соглашение в Белом доме в феврале. Но вместо этого Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс прилюдно отчитали украинского лидера перед телекамерами, попеняв ему за неблагодарность. Зеленскому было предложено покинуть Белый дом.

Затем администрация Трампа ненадолго приостановила всю военную помощь и обмен разведданными с Украиной. Трамп заявил, что Зеленский “должен быть более признателен” за возобновление переговоров.

Зеленский выступил с инициативой на следующий же день, назвав встречу в Овальном кабинете “прискорбной”.

На Украине и за ее пределами многие считают сделку не более чем попыткой США воспользоваться зависимостью Украины от американского оружия и финансовой поддержки и обрести контроль над ценными природными ресурсами, не предложив взамен прочных гарантий. Американские переговорщики в ответ уверяют, что будущую агрессию предотвратят сами инвестиции США.

В подписанном 16 апреля меморандуме о намерениях Украина и США обозначили планы сформировать фонд для инвестиций в дальнейшее восстановление страны.

Помимо новых возможностей для американских компаний в горнодобывающей, нефтяной или газовой промышленности, средства пойдут американским компаниям на восстановительные работы. В случае прекращения огня они могут стать многомиллиардным бизнесом.

При этом Зеленский явственно дал понять, что соглашение о недрах не самоцель. Сделка призвана расчистить путь для более важных переговоров о военной поддержке США и об условиях возможного прекращения огня с Россией, заявил он.

“Мы рассматриваем это соглашение как шаг к большей безопасности и надежным гарантиям, и я искренне надеюсь, что оно сработает эффективно”, — заявил Зеленский в марте у себя в X.

Украинские власти утверждают, что в стране имеются месторождения более 20 важнейших полезных ископаемых. Одна консультационная фирма оценила их стоимость в несколько триллионов долларов. Но их добыча может столкнуться с трудностями, а карты важнейших месторождений не обновлялись еще с советских времен и не все прошли тщательную проверку.

Сегодня Украина зарабатывает около миллиарда долларов в год на налогах на добычу полезных ископаемых. Для сравнения, Трамп, по собственным словам, ожидал получить от соглашения сотни миллиардов долларов.

Соглашение о разделе доходов заключено в опасный для Украины момент: российские войска владеют инициативой на поле боя, а Трамп сблизился с Путиным.

Предложенное США соглашение о прекращении огня — по крайней мере, в обнародованном виде — выгодно России. Киеву придется отказаться от стремлений вступить в НАТО, Украина получит лишь неопределенные гарантии безопасности, а США официально признают Крым российским. Украина это соглашение отвергла.

Администрация Трампа неоднократно угрожала выйти из мирных переговоров. В воскресенье Трамп заявил, что хочет заключить соглашение о прекращении огня через две недели или меньше, однако позже назвал приемлемым и немного больший срок.

При этом Трамп подчеркнул, что соглашение о недрах должно быть подписано. В пятницу он заявил, что Украина опоздала с его подписанием минимум на три недели. “Надеюсь, оно будет подписано НЕМЕДЛЕННО”, — написал он у себя в Truth Social.

В среду возникла некоторая заминка, поскольку украинские чиновники по прибытии в Вашингтон заявили, что попытаются продавить некоторые поправки.

На заседании кабинета министров в Белом доме Бессент выразил оптимизм насчет скорого подписания, добавив, что принципиальное согласие было достигнуто на выходных.

“Вчера вечером украинцы решили внести в последнюю минуту некоторые изменения, — заявил Бессент. — Мы уверены, что они от этого воздержатся, и готовы подписать сегодня же днем, если они оставят всё как есть”.

Статья написана при участии Кассандры Виноград, Констана Мехо и Александры Николишиной.