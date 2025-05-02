Мировые игроки сосредоточились на Арктике, однако США не хватает ледоколов (Asia Times, Гонконг)

AT: США проиграли России морскую игру в Арктике из-за слабой промышленности

В новой партии геополитической морской игры в Арктике козыри оказались в руках у России и Китая, пишет Asia Times. Это печалит автора статьи — он открыто признает поразительную слабость судостроительной промышленности США, которая стала причиной колоссального дефицита ледоколов.

Кент Колдер (Kent E. Calder)

Нигде на всей Земле глобальное потепление не разворачивается быстрее, чем в Заполярье. За последние два десятилетия Арктика потеплела на целых пять градусов. И эта тенденция лишь ускоряется: приполярный регион разогревается почти вчетверо быстрее остальной планеты.

Климатологи ожидают, что в ближайшее десятилетие средние температуры в Арктике будут повышаться на два градуса в год.

Хотя климат обычно меняется крайне медленно, в Арктике перемены уже заметны невооруженным глазом: только за прошлый год был отмечен тревожный рост лесных пожаров и наводнений.

Климат меняется, и воды Северного Ледовитого океана, которые простираются от северного побережья Сибири до Аляски и Гренландии, очищаются ото льда невиданными темпами. Впервые в истории человечества в Арктике открылись перспективы регулярной коммерческой навигации.

Попытки обогнуть Евразию, безусловно, не новы. В 1728 году, почти три столетия назад, Витус Беринг, исследуя северные моря, открыл пролив между Аляской и Сибирью, который с тех пор носит его имя.

Однако лишь в 1870-х годах Северный морской путь вдоль российского побережья Арктики был полностью пройден исследователями. И лишь в 2013 году торговое судно впервые прошло весь путь из Европы в Азию — причем с ледокольным сопровождением.

Однако за последнее десятилетие арктические воды стали значительно доступнее. В результате в регион начала просачиваться геополитика. Эту тенденцию я описал в своей недавней книге, которая так и называется: “Евразийская морская геополитика”.

Начнем с того, что экономические ставки высоки как никогда. Арктика — это огромное, практически нетронутое хранилище полезных ископаемых, важнейших для конкуренции 21-го века. На регион приходится примерно четверть неразведанных запасов нефти и газа, а также 150 месторождений редкоземельных металлов, чья стоимость оценивается примерно в триллион долларов. Платина, никель и другие редкие металлы, покоящиеся под океанской толщей, имеют решающее значение для высокотехнологичных отраслей промышленности — а следовательно, для стран и их компаний, стремящихся сберечь свой промышленный статус.

Северный Ледовитый океан примерно в полтора раза больше территории США, но относительно мелководен — это делает его пригодным для эксплуатации, если позволяют климатические условия. Помимо полезных ископаемых в нем обитает 240 видов рыб в больших количествах.

Военно-политические ставки столь же высоки, как и экономические: международная система все сильнее расходится на противоборствующие лагеря, и Арктика становится яблоком раздора. В силу своей географической ценности Северный Ледовитый океан — область необычайной важности и естественная зона конфликта. Именно через Северный полюс пролегает кратчайший путь между США и Россией, и эта непосредственная близость логическим образом делает северные моря ареной соперничества в наш ядерный век.

Та же геополитическая реальность придает исключительной важности Гренландии. Неслучайно США предлагали ее приобрести еще 1946 году, с 1951 года держат на севере острова крупнейшую базу Стратегического авиационного командования, а президент Дональд Трамп одержим ею и поныне.

Текущие международные конфликты лишь усиливают экономическое и военное соперничество в Заполярье.

В частности, Россия всерьез настроена на пересмотр статус-кво в отношении стремительно развивающихся арктических морских путей. 53% арктического побережья приходится на Россию (для сравнения, на американскую Аляску — менее 4%). Северный морской путь вдоль российского побережья становится судоходным быстрее американо-канадского Северо-Западного прохода, поскольку Евразия нагревается быстрее.

Важно и то, что открытие Северного Ледовитого океана для торговли и морского транспорта открывает России беспрепятственный доступ к открытому морю, к которому она стремилась на протяжении веков — от Петра Великого до Владимира Путина — но которого так и не добилась где либо еще.

В последние годы Арктика также привлекает живой геоэкономический и геополитический интерес со стороны Китая. Крупнейшего потребителя энергии на Земле, разумеется, манят энергетические ресурсы Арктики. У Китая особая мотивация на победу в гонке за освоение Арктики: он импортирует большие объемы из Персидского залива через уязвимые Индо-Тихоокеанские морские пути, где господствуют США.

Как только Арктика станет доступной для Китая, она решит проблему узких мест и “бутылочных горлышек” вроде Малаккского пролива, который при необходимости смогут перекрыть США. Наконец, это расширит важнейшее преимущество Пекина в области полезных ископаемых и еще больше осложнит Вашингтону успешную конкуренцию. Еще один геополитический плюс — дружеские связи Пекина с Россией, могучей силой в Арктике.

Глобальные экономические и военные игры, определяющие сегодняшнюю геополитическую конкуренцию в Арктике, начинались с малого. В августе 2007 года Россия установила титановый флаг на морском дне Северного полюса. С тех пор Москва тихо претендует более чем на 50% дна Северного Ледовитого океана.

Два десятилетия назад, когда к власти пришел Владимир Путин, Россия начала восстанавливать военные базы времен холодной войны на Севере и наладила строительство ледоколов. Сегодня у нее более 40 баз — почти на треть больше, чем у основных держав НАТО в приполярном регионе, включая Финляндию, Канаду и США.

С экономической точки зрения Россия также стала пионером в добыче энергетических ресурсов вдоль арктического побережья — во многом с помощью Китая.

Изначально Москва планировала привлечь западные транснациональные корпорации, такие как Exxon, Shell и British Petroleum, с их превосходными технологиями бурения в арктическом климате. Однако западные компании вскоре отпали сами собой — как по экономическим причинам, так из-за санкций в ответ на российскую спецоперацию в Крыму в 2014 году.

В 2013 году Россия развернула на арктическом побережье масштабный проект “Ямал СПГ” стоимостью 27 миллиардов долларов — при этом одним из акционеров стала Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) с долей в 20%. В 2017 году было завершено строительство первой очереди “Ямал СПГ”.

В 2018 году Россия также развернула на соседнем Гыданском полуострове еще один проект — Arctic II, и снова с участием Восточной Азии. В обмен на предоставленный капитал и оборудование Китай получает российскую нефть с конкретных проектов сегодня через Северный морской путь — причем незаконно (загадочное утверждение, никак не прокомментированное автором! – Прим. ИноСМИ).

Механизмы экономики — огромные ресурсы России в сочетании с экономическим подъемом Азии — подстегнули развитие арктических морских путей за первые пятнадцать лет XXI века. Однако истинным катализатором серьезной арктической морской геополитики стали именно критические моменты — короткие и резкие периоды структурных преобразований, включая конфликты.

Одним из таких поворотных моментов стали западные санкции после присоединения Крыма, но еще важнее в этом отношении оказалась российская спецоперация на Украине в феврале 2022 года. Она привела к ряду масштабных геоэкономических и геополитических сдвигов, активизировавших морскую геополитику.

Перемена климата, как отмечалось выше, — один из фоновых факторов, повышающих ставки геополитического конфликта: когда моря открыты, экономические и военно-политические возможности становятся более реальными.

Однако решительные ответы ключевых игроков на российскую агрессию (окружение европейской части России странами НАТО вплотную к ее границам автор, чудя по всему, считает сугубо "оборонительными" действиями. – Прим. ИноСМИ) вдохнули новую жизнь в геополитическое соперничество. Самое главное, что в НАТО влились Финляндия (апрель 2023 года), а за ней и Швеция (март 2024 года). Благодаря этому семь из восьми арктических государств входят в НАТО. Вне альянса остается лишь Россия — с самой протяженной арктической береговой линией и самыми сильными экономическими картами.

Что неудивительно, Россия в ответ на новую геополитическую обстановку, сложившуюся вследствие украинского конфликта, приняла встречные меры. Сам Путин назвал развитие Арктики “неоспоримым приоритетом” для России из-за ее стратегической важности и экономического потенциала.

Дабы закрепиться в жизненно важном регионе, Москва усилила провокационные действия как в самой Арктике, так и на Балтике (и опять без авторских пояснений! – Прим. ИноСМИ). Кроме того, она объединила усилия с Китаем, чтобы сообща давить на НАТО и США.

В 2023 году корабли ВМФ России и Китая провели совместное патрулирование вблизи Аляски. В июле 2024 года российские и китайские бомбардировщики начали “прощупывать” опознавательную зону американских ПВО над Беринговым морем в 250 километрах от побережья Аляски. Наконец, а в октябре 2024 года российская и китайская береговая охрана впервые провели совместное патрулирование в арктических водах.

Разумеется, США не могли не отреагировать на российские и китайские подстрекательства в Арктике. В 2013 году, после первого прохода по Северному морскому пути китайского ледокола “Сюэ Лун” (“Ледяной дракон”) и запуска российского проекта “Ямал СПГ”, администрация Обамы сформулировала арктическую стратегию США.

В 2014 году Вашингтон ввел контроль за передовыми американскими технологиями бурения нефтяных скважин в холодных водах в качестве одного из основных элементов санкций в отношении Крыма. В 2024 году Министерство обороны администрации Байдена обновило стратегию 2013 года, упомянув как Россию, так и Китай в качестве основных соперников, дабы ограничить долгосрочный потенциал Москвы по освоению Арктики.

США действуют в Арктике все смелее, уделяя региону все больше внимания при поддержке обеих партий.

Однако, несмотря на дальновидные дипломатические жесты и похвальные опасения насчет экологии, США все же не спешат решать обострившиеся геоэкономические проблемы вокруг морских путей в Заполярье.

Самое главное — что США так и не смогли нарастить ледокольный потенциал и не начали развивать соответствующие военно-морские возможности, чтобы активно противостоять и успешно сдерживать стремительное наращивание российских и китайских сил на арктических морских путях.

И до недавнего времени они делали удивительно мало в поддержку своих друзей в Арктике в плане инфраструктурных инвестиций. Так, у США даже нет арктических глубоководных портов для приема тяжелых контейнеровозов. У Канады имеется лишь один — и тот в 750 километрах южнее Полярного круга.

Для сравнения, Россия имеет свыше 40 ледоколов, часть из которых атомные, и активно строит новые. У США же в настоящее время в Арктике нет ни одного тяжелого или даже среднего ледокола. Имеющийся ледокольный потенциал США полностью сосредоточен в Великих озерах.

Так называемый “Ледокольный пакт” (ICE) с Канадой и Финляндией, заключенный на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году, — первая попытка решить вопрос в многостороннем порядке. Однако колоссальный дефицит ледокольных мощностей Америки, следствие поразительной слабости ее судостроительной промышленности, сохраняется.

В новой партии геополитической морской игры в Арктике зловеще много козырей оказалось в руках у России и Китая.

Кент Колдер — директор Центра исследований Восточной Азии имени Райшауэра при Университете Джонса Хопкинса, бывший специальный советник посла США в Японии, автор недавней книги “Евразийская морская геополитика”