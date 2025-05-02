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Военное обозрение

«У тяжёлых боевых платформ нет будущего»»: польский генерал призывает разработать собственный танк на уровне Т-72

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PT-91 Twardy
PT-91 Twardy - одна из польских модернизаций Т-72.
Источник изображения: topwar.ru

НАТО оказалось не готово к войне на Украине из-за того, что было незнакомо с восточноевропейским ТВД и его природно-климатическими особенностями. В связи с этим оказываемая ВСУ помощь оказалась не столь эффективной, как изначально представлялось.

Данное мнение высказывает польский отставной генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий сухопутными войсками:

В ходе конфликта на Украине развенчиваются многие мифы, которые до недавнего времени доминировали в теоретических рассуждениях штабов НАТО, имевших опыт боевых действий в Ираке или Афганистане.

По его словам, страны альянса пытались взять вверх над российскими войсками, поставляя ВСУ Leopard 2A6, Abrams M1A1 и Challenger 2:

Однако, принимая во внимание специфику местности и климатические условия ТВД, НАТО необходимо скорректировать взгляды на будущее танков и БМП, прежде всего в контексте их мобильности.

В связи с этим он призывает разработать совершенно новый ОБТ. Тем более, по его словам, в Польше на протяжении почти 30 лет предпринимаются «более или менее удачные» попытки создания собственного танка. В качестве примеров приводятся проекты Anders и Gepard, а также перспективная модель Concept 2000.

Целью польских военных был отход от постсоветских технологий. Я знаю закулисную сторону этих усилий. К сожалению, каждая попытка была сорвана некими политическими силами, которые последовательно срывали все национальные инициативы

- пишет генерал.

я

Источник изображения: topwar.ru

По его словам, каждый польский проект разработки нового танка предполагал создание «средней машины», масса которой не превышала бы 42–45 тонн [то есть была бы на уровне веса Т-72]. Эта идея исходила от офицеров польских бронетанковых войск, которые являлись «специалистами по восточноевропейскому ТВД»:

Предполагалось, что главной особенностью польских танков должна стать мобильность в сочетании с ударной мощью.

Однако в итоге Варшава закупила тяжёлые танки Leopard 2A4 и 2A5, а затем Abrams, причём в предоставлении технологий ей было отказано. Казалось, что необходимые компетенции будут получены после приобретения K2, однако спустя 4 года ни о каком местном производстве речи так и не идёт.

У тяжёлых боевых платформ нет будущего. Учитывая опыт украинских танкистов, в первую очередь следует иметь ОБТ, которые легче того же Abrams. На этом делают акцент сами американцы, после опыта войны на Украине формулируя требования о сокращении массы к будущей версии Abrams М1А3.
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Польша
США
Украина
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
M1 Abrams
PT-91
Т-72
Проекты
NATO
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