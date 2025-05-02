«Авианосцы строились под МиГ-29К»: закупленные Индией палубные истребители Rafale-M не смогут попасть в ангары кораблей

Источник изображения: topwar.ru

Транспортировка МиГ-29К на лифте авианосца Vikrant

Подписание Индией 28 апреля контракта стоимостью €7 млрд на приобретение 26 истребителей Rafale-Marine (Rafale-M) для оснащения авианосца INS Vikrant вновь разожгло давние дебаты о совместимости этого самолёта с имеющимися на вооружении кораблями.

Нью-Дели закупил 22 одноместных и 4 двухместных Rafale-M с сопутствующими услугами и оружием. Как указывается в индийском издании IDRW, новые самолёты предназначены для замены стареющего парка МиГ-29К, страдающего от низкой эксплуатационной пригодности (15–47% по отчетам за 2016 год).

Отмечается, что Rafale-M, относящийся к поколению 4.5, оснащён передовой авионикой, радаром с АФАР RBE2 (адаптированным к морским миссиям) и может нести такое продвинутое оружие, как УРВВ Meteor, которая повысит мощь страны в борьбе с такими угрозами, как пакистанские истребители JF-17 и китайские J-15.

Источник изображения: topwar.ru

Rafale-M

Однако сделка с Парижем возродила опасения относительно физической совместимости Rafale-M с индийскими авианосцами, изначально разработанными для меньших по размеру МиГ-29К

- указывается в издании.

У МиГ-29К размах крыла составляет 11,99 м, но в сложенном состоянии он уменьшается до 7,8 м; у Rafale-M – 11 м, при этом крыло не складывается. Ширина лифтов (которые перевозят самолёты между ангаром и взлётной палубой) у авианосца Vikramaditya составляет 9,9 м, а у Vikrant – 10 м.

Ни один из этих кораблей не сможет адекватно развернуть на своём борту Rafale-M. Авианосцы делались под МиГ-29К. Складывающееся крыло МиГ-29К позволяет ему удобно размещаться, подчёркивая несоответствие конструкции Rafale-M

- отмечают критики.

Как поясняет автор, чтобы поместить Rafale-M на лифт шириной 10 м, самолёт необходимо будет наклонить по диагонали примерно на 23,5°, при этом одна консоль крыла должна быть приподнята над полом на 4,3 м, а другая опущена.

Однако потолок ангара имеет высоту 5–6 м, а у Rafale-M она составляет 5,34 м, поэтому самолёт может туда и не попасть. Также автор указывает, что такие действия при транспортировке самолётов повысят риск их повреждения и отнимут много времени.

Источник изображения: topwar.ru

МиГ-29К ВМС Индии

В итоге Vikrant, рассчитанный на перевозку 26 МиГ-29К, сможет нести на борту значительно меньше Rafale-M (14–18 единиц), которые смогут разместиться только на взлётной палубе.

Но это подвергнет самолёты постоянному воздействию коррозии, свойственной солёной морской среде

- пишет автор.

Ряд индийских обозревателей считают, что Rafale-M полностью раскроет свой потенциал только на IAC-2 – авианосце водоизмещением 65 тыс. т, который должен заменить Vikramaditya к 2035–2036 годам. Он будет иметь более вместительные лифты, способные вместить французские самолёты.

Однако проблему необходимо решать уже сейчас. Ряд местных экспертов предлагают модернизировать лифты на Vikrant (хотя он совсем недавно вышел из дока после многолетних работ) для их расширения на 1–2 м, хотя это будет дорогостоящим мероприятием (потенциально обойдётся в $100–200 млн) и потребует обширной структурной переделки, что выведет корабль из строя на 1–2 года.

Наиболее жизнеспособным вариантом, по-видимому, является ограниченное развёртывание Rafale-M на Vikrant до тех пор, пока более крупные лифты IAC-2 не решат эту проблему

- делает заключение автор.