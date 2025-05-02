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Интерфакс-АВН

В администрации США недовольны самостоятельностью спецпосланника Уиткоффа на переговорах с Россией - СМИ

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Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
Источник изображения: © POOL

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф самостоятельно, без советников и экспертов, которые обычно сопровождают американских чиновников, ведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, что вызывает недовольство у американской администрации, сообщает The New York Post со ссылкой на источники в Белом доме.

"Уиткофф, который де-факто стал личным послом Трампа при президенте Владимире Путине, в дополнение к работе на Ближнем Востоке, самостоятельно принимает участие во встречах на высоком уровне", - говорится в публикации.

Как пишет издание, ссылаясь на "многочисленные источники", Уиткофф на переговорах "в нарушение давних дипломатических процедур даже прибегает к помощи кремлевских переводчиков". Все это "огорчает" инсайдеров The New York Post.

Газета напоминает, что в середине марта должность еще одного спецпосланника Кита Келлога была изменена со "специального посланника по Украине и России" на "специального посланника по Украине", а Уиткофф был уполномочен вести переговоры об украинском урегулировании с Москвой, но не с Киевом.

"Но наличие отдельных переговорщиков для каждой стороны оказалось сложной задачей", - пишет The New York Post.

По мнению собеседников газеты, проблема в том, что "Уиткофф, который ближе к Трампу, передает ему точку зрения Кремля, но имеет гораздо более ограниченный доступ к взглядам Киева".

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США
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Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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