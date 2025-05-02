Трамп рассчитывает получить от сделки с Украиной по полезным ископаем больше $350 млрд

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, комментируя подписание соглашения с Украиной по добыче полезных ископаемых, заявил, что надеется получить от сделки больше, чем $350 млрд, потраченных предыдущей американской администрацией на поддержу Киева.

"Мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем $350 млрд", - сказал президент в эфире News Nation.

Он добавил, что сделка представляет собой расплату за $350 млрд, которые "Байден передал им".

В ответ на вопрос о содержании разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским в Ватикане, Трамп сообщил: "Я сказал ему, что это очень хорошо, если мы сможем заключить сделку, и вы подпишете ее".

Американский лидер также утвердительно ответил на вопрос о том, сможет ли присутствие Соединенных Штатов на Украине помешать продвижению России в регионе.

Как ранее сообщил Минфин США, американские и украинские власти подписали соглашение об учреждении инвестиционного фонда по восстановлению Украины.

В сообщении отмечается, что целью будут совместные инвестиции с целью "ускорить экономическое восстановление Украины".

"Это соглашение ясно сигнализирует России, что администрация Трампа нацелена на процесс мирного урегулирования, который будет опираться в долгосрочной перспективе на свободную, суверенную и процветающую Украину", - подчеркнули в министерстве.