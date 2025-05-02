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ТАСС

В зоне СВО начали применять детекторы для перехвата аналогового видео с дронов

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БПЛА в небе
БПЛА в небе.
Источник изображения: icdn.lenta.ru

В ВС РФ уже поставили 120 изделий "Сокол", расчетные дистанции обнаружения на открытой местности у которых составляют до 2 км, сообщили в конструкторском бюро "Лаборатория-13"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Новые детекторы дронов "Сокол" для перехвата аналогового видео с беспилотников начали применять в зоне спецоперации, российским военнослужащим поставлено 120 изделий. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Лаборатория-13".

"Детекторы "Сокол" с опцией видеоперехвата аналогового видеосигнала с дронов применяются в зоне СВО с февраля 2025 года, на текущий момент произведено 120 изделий. Расчетные дистанции обнаружения на открытой местности - до 2 км. Реальная дистанция зависит от мощности передатчика на дроне и рельефа местности, где расположен детектор. В то же время при проведении испытаний в Донецке было перехвачено аналоговое видео с дрона типа "летающее крыло" на удалении 7-9 км", - сообщили в организации.

В "Лаборатории-13" отметили, что детектор обладает еще одним отличием от аналогов. "Изделие оснащено опцией включения полезной нагрузки при обнаружении аппарата противника. Может быть подключена любая полезная нагрузка, любые средства индикации, которые есть в наличии у пользователя: лампочка, глушилка или сирена. Допустим, детектор, висящий на дереве, обнаружил дрон, от него идут провода в блиндаж, где висит обычная лампочка накаливания. При обнаружении замыкаются контакты, и лампочка начинает гореть", - рассказали в конструкторском бюро. 

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