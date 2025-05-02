«Такого изделия никто не ожидал»: Франция впервые показала РСЗО Foudre – перспективного конкурента HIMARS

Источник изображения: topwar.ru

Французское издание Challenges показало первые изображения перспективной РСЗО Foudre («Молния»), первый прототип которой планируется представить в июне текущего года. Её разработкой занимается компания Turgis Gaillard с довольно скромным оборотом в €75 млн (по меркам ВПК).

Такого изделия никто не ожидал: это на 100% французский продукт, который станет конкурентом знаменитой американской системы Himars. Машина разрабатывалась в обстановке строжайшей секретности в течение двух лет

- говорится в издании.

Как отмечается, Foudre призвана заменить гусеничные РСЗО LRU (французская версия MLRS M270), которые должны быть списаны в конце 2027 года. 4 экземпляра LRU были переданы Украине, другие использовались в качестве «доноров» запчастей, в итоге на вооружении осталось всего 6-7 работоспособных установок, 3 из которых развёрнуты в Румынии «для укрепления восточного фланга».

Армия могла лишиться возможности наносить удары на большие расстояния. В связи с этим была вероятность закупки зарубежных РСЗО – американских Himars, южнокорейских Chunmoo или даже индийских Pinaka. К счастью, ситуацию исправит собственное изделие – Foudre

- указывается в издании.

Foudre устанавливается на шасси Renault Trucks Kerax 6x6. В отличие от более тяжёлых систем, таких как южнокорейская Chunmoo, она не нуждается в выносных опорах при ведении стрельбы, что ускоряет её развёртывание. Система транспортируется по воздуху на самолётах C-130, что позволяет оперативно перебрасывать её на поле боя аналогично HIMARS, который также базируется на лёгкой колёсной платформе.

Источник изображения: topwar.ru

В боекомплект Foudre войдут шесть 227-мм ракет M31, которые уже используются в РСЗО LRU и совместимы с HIMARS. Она также сможет запускать одну ракету ATACMS с дальностью огня 150 км или две PrSM с радиусом действия до 500 км. Кроме того, ожидается, что после небольших доработок Foudre сможет вести огонь перспективными крылатыми ракетами наземного базирования, такими как Land Cruise Missile (LCM) разработки MBDA, с заявленной дальностью полёта 1000 км.

Это превзойдёт известные возможности HIMARS, интеграция которых с крылатыми ракетами большой дальности находится на стадии планирования или ранней разработки

- говорится в издании.

Foudre будет интегрирована с разведывательным дроном Aarok, что позволит ей действовать в рамках парадигмы «датчик – стрелок».

Параллельно идут работы над созданием других, более продвинутых РСЗО – FLP-T, которая, как ожидается, будет реализована не раньше 2030 года, и G-MARS, основанная на модернизированной версии немецкой платформы MARS II с увеличенной полезной нагрузкой и боеприпасами большей дальности. Однако сроки её разработки остаются неопределёнными, а темпы производства могут не соответствовать срочным требованиям французской армии.

В этом контексте Foudre предстаёт как полностью национальное решение на ближайшее будущее, совместимое как с существующими типами боеприпасов, так и с перспективными средствами поражения FLP-T

- отмечается в издании.