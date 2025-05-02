Помощник Лулы да Силвы: план Бразилии и КНР по конфликту на Украине актуален

Селсу Аморим отметил, что эти инициативы могут использовать обе стороны при желании вступить в диалог

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 апреля. /ТАСС/. Бразильско-китайские инициативы по урегулированию конфликта на Украине по-прежнему могут быть использованы обеими сторонами при желании вступить в диалог. Об этом заявил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

"Год назад Бразилия и Китай предложили общий план [по Украине], - приводит слова Аморима бразильский портал Metropoles. - Группа друзей мира, которую создали в Нью-Йорке в сентябре [2024 года], является площадкой, которую все еще можно использовать для содействия мирным переговорам".