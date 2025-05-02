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Спутники Amazon Kuiper и облако AWS адаптируют под задачи Пентагона

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

SpaceNews: Спутники Amazon Kuiper и облако AWS адаптируют под военные задачи

Спутники Kuiper компании Amazon могут адаптировать под военные задачи. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В публикации обратили внимание на то, что компания Kuiper Government Solutions (KGS) заключила партнерское соглашение с оборонным подрядчиком L3Harris Technologies, предполагающее создание спутниковых полезных нагрузок, отвечающих стандартам национальной безопасности Соединенных Штатов.

По словам президента сегмента коммуникационных систем компании L3Harris Technologies Сэма Мехты, одним из преимуществ Amazon является интеграция спутниковых возможностей KGS и облачной технологии Amazon Web Services (AWS), представляющей интерес для Пентагона.

Ранее издание NSF сообщило, что компания Amazon в рамках миссии KA-01 запустила первую серийную партию спутников Kuiper.

В декабре 2023 года SpaceNews со ссылкой на Amazon сообщило, что находящиеся на околоземной орбите два прототипа спутников широкополосного доступа в интернет Kuiper успешно связали по оптическому каналу связи.

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Страны
США
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