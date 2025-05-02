Министр обороны Литвы Довиле Шакалене выступает перед представителями СМИ во время встречи министров обороны государств-членов так называемой коалиции желающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 11 апреля 2025 года, Бельгия.

Times: Европа не сможет отправить 25 000 военных на Украину из-за нехватки денег

Надежды военачальников Европы собрать 64 тысячи солдат для “сил сдерживания” на Украине вряд ли сбудутся, пишет The Times. Они признали, что даже цифра в 25 тысяч человек потребует “серьезных совместных усилий”. Больше всех этими новостями огорошена и возмущена Литва.

Лариса Браун (Larisa Brown)

Источники раскрыли, что даже объединенной Европе будет трудно собрать 25 тысяч солдат для участия в так называемых “силах сдерживания” на Украине — настолько недоукомплектованы и недофинансированы ее армии.

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Газета The Times получила редкую возможность познакомиться с беседами министров обороны и военачальников Европы, когда те обсуждали планы создания коалиции добровольцев.

Утверждается, что британский начальник штаба обороны адмирал сэр Тони Радакин поинтересовался у коллег с континента, смогут ли они собрать 64-тысячный контингент для отправки на Украину в случае заключения мирного соглашения.

На встрече в начале этого месяца он заявил, что Великобритания, со своей стороны, готова отправить до 10 тысяч человек личного состава.

Однако на последующих встречах министры обороны со всей Европы констатировали, что у них “нет шансов” достичь этой численности, и даже цифра в 25 тысяч человек потребует “серьезных совместных усилий”, сказал осведомленный источник в курсе дискуссий в Брюсселе.

На прошлой неделе The Times сообщила, что из-за сопутствующих рисков и опасений Великобритания и Франция вместо многонациональных сухопутных сил для защиты ключевых городов и критической инфраструктуры, скорее всего, ограничатся отправкой инструкторов на Западную Украину.

Вместо этого основное внимание в коллективных обязательствах по безопасности Украины будет уделяться восстановлению и перевооружению вооруженных сил Киева с обеспечением защиты с воздуха и моря.

Утверждается, что на встрече так называемой “коалиции желающих” 10 апреля министры обороны выразили обеспокоенность по поводу амбиций Лондона собрать 64 тысячи солдат. Затем обсуждения продолжились в Брюсселе в более узком кругу министров обороны, и на ней союзники выступили более откровенно.

Близкие союзники четко довели свои сомнения до министра обороны Джона Хили, и подчеркнули, что с учетом ротации силы такого размера потребуют в общей сложности 256 тысяч солдат на местах в течение двух лет.

По сообщениям, министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила своим коллегам: “У России 800 тысяч военнослужащих. Позвольте мне сказать вам следующее: если мы не можем собрать даже 64 тысячи — это настоящая, а не мнимая слабость”.

Ее “очень резкий” комментарий многим “открыл глаза”.

Дискуссии показывают, насколько сильно Великобритания и Европа зависят от США в создании серьезного сдерживающего фактора против России.

Один из участников дискуссии отметил, что было бы проще направить для этой задачи спецназ, поскольку это можно будет сделать без одобрения парламента.

Эстония и Финляндия, как сообщается, встревожены тем, что любое развертывание на Украине “ослабит” оборону их собственных рубежей, а Польша, Испания и Италия ясно дали понять, что не намерены направлять никаких военных в принципе.

“Если крупные и густонаселенные страны не предоставят своих войск, это тупик”, — подытожил источник.

Франция заявила, что направит примерно такое же количество войск, что и Великобритания, — от пяти тысяч до 10 тысяч человек, насколько известно.

Второй источник, знакомый с обсуждениями в Лондоне, подчеркнул, что Финляндия и Германия также в целом против отправки сухопутных войск, хотя известно, что Берлин не исключил такой шаг полностью.

“Но, если вынести их за скобки, откуда, спрашивается, возьмется личный состав? Без других мы останемся беззащитными”, — посетовал источник.

Источник указал, что британская армия, чья численность постоянно сокращается, также страдает от нехватки артиллерии и проблем со “вспомогательными средствами” — включая грузовики снабжения и другое оборудование, которое обычно поступает из Америки.

Считается, что нежелание европейских стран отправлять сухопутные войска на защиту Украины изменило сам подход и, как следствие, контуры будущих сил в случае заключения мирного соглашения. Кроме того, сохраняются вопросы по поводу порядка действий в случае нападения России.

Согласно наиболее вероятным планам, британские и французские военные инструкторы будут отправлены на Западную Украину — тем самым обязательство по размещению войск внутри страны будет выполнено. Однако они не будут размещаться вблизи линии фронта, охранять ключевые объекты или прикрывать украинские войска.

Представитель британского министерства обороны заявил: “Продвинутое оперативное планирование в рамках “коалиции желающих” продолжается для действий на суше, на море и в воздухе, а также для восстановления украинских вооруженных сил. В то же время мы поддерживаем усилия по достижению мира и одновременно наращиваем военную поддержку Украины, поскольку незаконное вторжение Путина продолжается” (ему следовало бы вспомнить в этой связи о "законности" отказа США и НАТО в предоставлении гарантий безопасности России в январе 2022 года! – Прим. ИноСМИ).