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Военное обозрение

Первый в Европе лёгкий штурмовик Super Tucano: Португалия ожидает поставки самолёта A29N

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Источник изображения: topwar.ru

В декабре 2024 года Португалия закупила у бразильской компании Embraer 12 самолётов A29N Super Tucano общей стоимостью около €200 млн. Как сообщается в издании Janes, поставка первой машины ожидается к концу текущего года. Самолёты этого типа должны восполнить пробелы в возможностях, образовавшиеся после вывода из эксплуатации парка самолётов Alpha Jet в январе 2018 года.

Португалия станет первой европейской страной, которая будет использовать лёгкие штурмовики A-29N Super Tucano

- отмечается в западной прессе.

Передачу всей партии планируется завершить к 2027–2028 годам. Самолёты предполагается использовать как для обучения лётчиков, так и для оказания «непосредственной авиационной поддержки», в частности, в интересах контингентов, развёрнутых в Африке.

Вариант A-29N, созданный на базе Embraer EMB 314 Super Tucano (A-29), был представлен в апреле 2023 года. Максимальная скорость самолёта составляет 320 узлов, практический потолок 10,5 тыс. м, а продолжительность полёта 3,4 ч, которая увеличивается до 5,2 ч при использовании подвесных топливных баков. Усиленный планер позволяет взлетать с неподготовленных ВПП и выдерживает перегрузки до +7/-3,5 g.

Платформа оснащена 5 узлами подвески и интегрированной системой управления вооружением, что позволяет использовать более 160 конфигураций средств поражения. Опционально самолёт может снаряжаться пулемётами M3P 12,7×99 мм, высокоточным оружием и ракетными установками. Комплекс самообороны включает автоматизированные средства противодействия, системы предупреждения о радиолокационном и ракетном облучении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Португалия
Продукция
Alpha Jet
EMB-314
Компании
Embraer
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