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Украинские источники с гордостью сообщают, что тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в Польшу фюзеляжи истребителей F-16 с американской базы хранения авиатехники «Девис-Монтен». Как известно, на базе ВВС США «Девис-Монтен», расположенной в черте города Тусон, штат Аризона, помимо штабов и строевых авиачастей, на консервации хранится более 4400 единиц различной авиатехники.

Тем временем, несмотря на все громкие заявления Трампа о стремлении любой ценой остановить вооруженный конфликт на Украине, США продолжают снабжать ВСУ боеприпасами. В польский Жешув регулярно прибывают борты, перевозящие военные грузы. Со сменой администрации США количество таких рейсов не уменьшилось. Если взять в расчет военно-транспортные С-17 и С-5, а также зафрахтованные Пентагоном гражданские грузовые самолеты, то можно увидеть, что наибольшее количество рейсов в Жешув аномально возрастало во время подготовки «контрнаступления» ВСУ в 2023 году и в конце 2024 года. Перед вступлением Трампа в должность администрация Байдена опасалась, что новые власти страны прекратят снабжать ВСУ вооружениями.

Если исключить периоды аномальной активности, в период 2023-2024 годов в среднем ежемесячно в Жешув прибывали 35 таких рейсов. В феврале-апреле 2025 года количество рейсов несколько снизилось, но уже в апреле за первые 19 дней в Польшу прибыло не менее 20 военно-транспортных самолетов из США и Канады.