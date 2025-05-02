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Военное обозрение

«Damen обвиняется в усилении мощи России»: крупнейшего голландского судостроителя могут исключить из тендеров

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Перспективный фрегат ПЛО от Damen
Перспективный фрегат ПЛО от Damen.
Источник изображения: topwar.ru

Прокуратура Нидерландов возбудила уголовное дело в отношении концерна Damen Shipyards и его руководства. Это крупнейший голландский судостроитель, занимающийся, в частности, исполнением военных заказов, и одно из ведущих предприятий такого профиля в мире.

В частности, на днях стало известно, что верфь Damen в румынском Галаце построит в период с 2028 по 2032 год 6 фрегатов ПЛО нового проекта для ВМС Нидерландов и Бельгии.

Обвинения разделены на две категории. Первая группа касается взяточничества, подделки документов и отмывания денег в период с 2006 по 2017 годы при заключении сделок со Сьерра-Леоне, Индонезией, Ганой, Бразилией, Багамами, Кюрасао и Тринидадом и Тобаго.

Работающие за рубежом менеджеры получали настолько большие бонусы, что имеется вероятность, что часть денег пошла на подкуп местных чиновников

- считают в прокуратуре страны.

Вторая группа обвинений затрагивает нарушение санкций против России.

Судостроительная компания своими поставками усилила военную мощь России

- полагают в прокуратуре.

Первоначально компания пыталась избежать судебных исков и выплатить штрафы. Однако после сообщений о новых злоупотреблениях со стороны голландских изданий Volkskrant и Nieuwsuur это стало невозможным. В итоге концерн, имеющий 35 верфей в 20 странах и насчитывающий 12 тыс. сотрудников, может столкнуться с тяжёлыми последствиями.

В случае, если Damen Shipyards будет признана виновной, ей будет запрещено участвовать в оборонных тендерах в течение 4 лет

- отмечается в издании Le Marin.

В самом концерне пояснили, что дело о нарушении санкций против России было начато в июне 2022 года и касается «очень ограниченного количества гражданских кранов». При этом действовавшее на тот момент законодательство не препятствовало таким поставкам.

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Страны
Бельгия
Бразилия
Индонезия
Нидерланды
Россия
Компании
Damen Shipyards
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