«Damen обвиняется в усилении мощи России»: крупнейшего голландского судостроителя могут исключить из тендеров

Прокуратура Нидерландов возбудила уголовное дело в отношении концерна Damen Shipyards и его руководства. Это крупнейший голландский судостроитель, занимающийся, в частности, исполнением военных заказов, и одно из ведущих предприятий такого профиля в мире.
В частности, на днях стало известно, что верфь Damen в румынском Галаце построит в период с 2028 по 2032 год 6 фрегатов ПЛО нового проекта для ВМС Нидерландов и Бельгии.
Обвинения разделены на две категории. Первая группа касается взяточничества, подделки документов и отмывания денег в период с 2006 по 2017 годы при заключении сделок со Сьерра-Леоне, Индонезией, Ганой, Бразилией, Багамами, Кюрасао и Тринидадом и Тобаго.
- считают в прокуратуре страны.
Вторая группа обвинений затрагивает нарушение санкций против России.
- полагают в прокуратуре.
Первоначально компания пыталась избежать судебных исков и выплатить штрафы. Однако после сообщений о новых злоупотреблениях со стороны голландских изданий Volkskrant и Nieuwsuur это стало невозможным. В итоге концерн, имеющий 35 верфей в 20 странах и насчитывающий 12 тыс. сотрудников, может столкнуться с тяжёлыми последствиями.
- отмечается в издании Le Marin.
В самом концерне пояснили, что дело о нарушении санкций против России было начато в июне 2022 года и касается «очень ограниченного количества гражданских кранов». При этом действовавшее на тот момент законодательство не препятствовало таким поставкам.