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Военное обозрение

«Столкнётся с мощным противодействием»: в западной прессе пытаются опровергнуть «неуязвимость» нового китайского сверхвысотного беспилотника Jiutian

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Источник изображения: topwar.ru

После сравнительно недавней демонстрации нового сверхвысотного БПЛА Jiutian («Высокое небо»), разработанного в интересах НОАК и представленного в ноябре 2024 года, китайские обозреватели поспешили заявить о его «неуязвимости» для систем ПВО США.

Максимальная взлётная масса Jiutian составляет 16 тонн, размах крыльев 25 м, высота полёта 15 тыс. м, предельная скорость 700 км/ч, дальность полёта 7000 км. Он оснащён турбовентиляторным двигателем с высокой тягой, 8 узлами подвески под крылом и «ульем» Isomerism Hive Module, способным запускать более мелкие дроны для ведения разведки, РЭБ, нанесения массированных или распределённых ударов. Радиолокационная заметность аппарата уменьшена за счёт применения сверхпроводящих материалов.

Источник изображения: topwar.ru

С потолком полёта в 15 км этот беспилотник может летать выше рабочего потолка практически всех систем ПВО. Он в состоянии безнаказанно сбрасывать высокоточное управляемое оружие на цели

- отметил Чжао Дашуай.

В западном издании Army Recognition попытались опровергнуть подобные заявления, указав, что новому китайскому аппарату не смогут эффективно противостоять системы с предельным потолком полёта ниже 15 км, «такие как старые советские ЗРК»:

Источник изображения: topwar.ru

Однако передовые комплексы ПВО способны поражать воздушные цели на высоте до 15 км и выше.

К их числу относятся американская система THAAD (осуществляет перехват на высоте до 150 км), ЗРК Patriot PAC-3 и южнокорейская KM-SAM Block II (имеют рабочий потолок около 20 км). Отмечается, что японские эсминцы Aegis BMD и тайваньский комплекс Sky Bow III также способны поражать цели на больших высотах.

Таким образом, в регионах, защищённых такими современными системами, Jiutian столкнётся с мощным противодействием, несмотря на свою рабочую высоту, что потребует от НОАК обеспечить локальное превосходство в воздухе или принять контрмеры для снижения рисков перехвата

- считают в западной прессе.

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Страны
Китай
США
Южная Корея
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Иджис
Проекты
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