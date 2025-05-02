США до сих пор не дали согласие на передачу Украине списанных ОБТ Abrams из состава ВС Австралии

Учения австралийской армии на танках M1A1 Abrams на военном полигоне Пакапуньял, Австралия, 26 июня 2024 года.

ЦАМТО, 30 апреля. США до сих пор не выдали Австралии разрешение на передачу танков Abrams Украине, препятствуя их отправке.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал ABC.

"Парк списанных танков, который правительство премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе предоставило Украине в прошлом году, по-прежнему находится в Австралии, и представители оборонного ведомства частично обвиняют в задержке их передачи сопротивление со стороны США", – говорится в материале.

По утверждению источников в австралийском Минобороны, процесс сталкивается с еще большей неопределенностью, поскольку формальное разрешение на передачу танков Украине, которое должны были дать США, до сих пор не предоставлено.

"Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцам нужны эти машины, ведь крыша Abrams – его самое слабое место, а это война беспилотников", – сказал один из собеседников телеканала.

В 2007 году правительство Австралии закупило 59 танков M1A1 Abrams, но они никогда не использовались в зоне боевых действий. На смену им пришла новая версия танка M1A2.

Как напоминает агентство, власти Австралии 17 октября прошлого года заявили, что направят Украине новый пакет военной помощи на сумму 164 млн. долл., увеличив общий объем поддержки до миллиарда долларов. В этот пакет военной помощи вошла планировавшаяся поставка Киеву 59 выведенных из эксплуатации танков M1A1 Abrams.