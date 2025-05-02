Финский лидер предупреждает Кремль: "С президентом Трампом шутки плохи" (The New York Times, США)

Президент Финляндии Стубб: Украине придется пойти на территориальные уступки

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки, пишет NYT. Он напомнил о советско-финской войне, когда Финляндия потеряла около 10% территорий и не смогла затем вернуть их во время Второй мировой.

Пол Сонн

Президент Финляндии Александр Стубб, ставший участником мирных переговоров, заявил в интервью, что не хочет, чтобы Украину постигла та же участь, что и некогда его страну.

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На следующий день после того, как лидеры США и Финляндии вместе сыграли в гольф во Флориде, Трамп заявил, что он "зол" на Кремль и пригрозил новыми санкциями против российской нефти.

Спустя несколько часов после того, как Трамп и Стубб встретились на похоронах Папы Франциска в Ватикане, президент США обрушился с критикой на Москву за ракетные обстрелы гражданских районов на Украине. "Слишком много людей погибает!!!" – написал Трамп в Truth Social в субботу, снова пригрозив России санкциями, если Кремль не согласится на перемирие.

Это может быть совпадением. Или же Трамп прислушивается к мнению президента Финляндии Александра Стубба, который не стесняется озвучивать мнение маленьких европейских стран по поводу украинского кризиса.

В интервью The New York Times, которое состоялось в минувшее в воскресенье, Стубб преуменьшил свое влияние на президента Трампа. Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер возглавляют европейские усилия, а его роль заключается лишь в том, чтобы "подтолкнуть ситуацию в правильном направлении" и "попытаться соединить все точки".

Финляндия понимает опасность мирных переговоров для Украины, возможно, лучше, чем любая другая страна. После войны с Советским Союзом в 1940-х годах Финляндия уступила Москве некоторые территории, согласилась на нейтралитет и ряд военных ограничений, оставаясь в той или иной степени под контролем Кремля на протяжении десятилетий.

Президент Стубб не хочет, чтобы Украину постигла та же участь.

Он отказался сообщить больше подробностей о своих беседах с американским президентом, но отметил, что покинул Ватикан с чувством "немного большего оптимизма" в отношении перспектив мира. Трамп после двух последних встреч со Стуббом почти дословно повторил слова президента Финляндии в отношении сложившейся ситуации: президент России Владимир Путин будет "играть в кошки-мышки до самого конца" и "водит за нос Вашингтон", требуя от Трампа усилить давление с помощью "силы и санкций".

"Все должны понимать, что единственное, что понимает Путин, – это сила. Есть причина, по которой Финляндия имеет одну из самых сильных армий в Европе, и эта причина – не Швеция", – заявил Стубб.

Протяженность российско-финляндской границы составляет около 1340 километров и, согласно подсчетам Стубба, с 1300-х годов у России было 30 войн и стычек с финнами. Один из его предков был соавтором "Декларации независимости Финляндии" в 1917 году, после столетия пребывания Финляндии в составе Российской империи, последовавшего за несколькими веками правления Швеции.

Александр Стубб, вступивший в должность в прошлом году, а до этого занимавший пост премьер-министра Финляндии, предупредил, что Путин будет поступать противоположно своим словам.

"Это в духе российских международных отношений", – заявил он.

57-летний Александр Стубб – лидер правоцентристской партии – имеет все шансы понравиться Трампу. Он марафонец и триатлонист ростом 189 сантиметров, свободно говорит по-английски с легким акцентом, играет в гольф почти на профессиональном уровне (в прошлом выступал за сборную Финляндии) и занимает самый высокий пост в стране. Он учился в школе Дейтона-Бич и окончил Университет Фурмана в Южной Каролине, куда попал по спортивной стипендии за успехи в гольфе, став, по его собственным словам, "ярым проамериканцем".

Несмотря на заявления о том, что он играет второстепенную роль, Стубб "скромно" вмешался в мирный процесс на Украине, регулярно общаясь с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, а также с президентом Трампом. По его словам, он надеется, что его особое понимание Соединенных Штатов и России может оказаться полезным.

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Он также почувствовал раздражение президента Дональда Трампа.

"У президента заканчивается терпение, и теперь мы увидели заявления, которые являются довольно жесткими по отношению к Путину и России. Так что я просто надеюсь, что Кремль понимает, что с Трампом шутки плохи", – заявил Стубб.

Он отметил, что истощение терпения Трампа может "фактически сдвинуть дело с мертвой точки", заставив Россию перестать тянуть время.

Но президент Трамп известен тем, что резко меняет свои публичные позиции, часто согласуя их с людьми, с которыми он недавно консультировался. И несмотря на свои предупреждения в адрес Кремля, он не стал оказывать давления на президента Путина, вместо этого направив большую часть своего гнева на Зеленского.

В понедельник Владимир Путин объявил об одностороннем трёхдневном прекращении огня на Украине, что, по-видимому, было ответом на критику со стороны Трампа. Но эта мера не дотягивает до 30-дневного безусловного прекращения огня, предложенного Соединенными Штатами и Украиной.

Во многих отношениях Финляндия узнает себя в ситуации с Украиной.

Советский лидер Иосиф Сталин вторгся в Финляндию в 1939 году, рассчитывая на легкую и быструю победу в так называемой "Зимней войне". Финны, обладавшие огромным превосходством в численности и вооружении, оказывали ожесточенное сопротивление в течение более трех месяцев, атакуя неподготовленные советские войска на лыжах и обстреливая их из леса.

Война завершилась подписанием договора в 1940 года, по которому Финляндия была вынуждена отдать Москве около 10% своих территорий, включая большую часть Карелии, где родились отец и дед Стубба. Сегодня эта территория остается частью России.

Финны присоединились к вторжению нацистской Германии в Советский Союз в 1941 году, чтобы отвоевать свою территорию, но затем снова потеряли ее в 1944 году. После этого были заключены соглашения, которые ограничивали военную мощь Финляндии и не позволяли ей вступать в союз с западными державами.

В течение следующих 47 лет, вплоть до распада Советского Союза в 1991 году, Финляндия сохраняла свою независимость и капиталистическую систему, но оставалась ограниченной Москвой в вопросах внешней и оборонной политики. Финские СМИ в основном воздерживались от критики Советского Союза. Финляндия не могла вступить в НАТО или создать подводный флот.

Положение Финляндии породило непростую ситуацию, когда в международных отношениях ей приходилось подчиняться соседней сверхдержаве. Политологи назвали это явление "финляндизацией".

Хотя это и ограничило автономию Финляндии и ее связи с Западом, "финляндизация" оказалась лучше, чем послевоенная судьба стран Прибалтики, которые Москва интегрировала в Советский Союз, или стран Варшавского договора, в которых остались коммунистические системы, подчинявшиеся Кремлю.

"Это было неудобно, но это была успешная стратегия", – сказал Стубб.

Тем не менее он полон решимости не допустить, чтобы Украина оказалась в аналогичной ситуации.

"Я никогда не поставил бы другое государство в затруднительное положение, когда более крупный игрок определяет некоторые ключевые элементы того, кем вы являетесь как страна", – заявил он, призвав европейцев и американцев "помочь украинцам потерять как можно меньше в этом конфликте".

Американские переговорщики представили свой так называемый план мирного соглашения, включающий признание российского статуса Крыма, а Украина и европейцы ответили встречным предложением, которое Москва отвергла.

"Сейчас я предлагаю переформулировать эти два предложения в нечто, что даст возможность заключить сделку прямо сейчас", – сказал Стубб.

Государственность состоит из трех элементов – территория, суверенитет и независимость – и Финляндия потеряла два из трех в 1940-х годах, напомнил Александр Стубб. Он заявил, что хотел бы, чтобы Украина сохранила все три составляющие, но согласился с тем, что ей, возможно, придется пойти на территориальные уступки, которые бы отражали реалии поля боя.

"Если мы получим хотя бы два [элемента] из трех для Украины, я думаю, это будет здорово. Но Финляндия никогда не признает эти территории российскими", – сказал он.

По его мнению, для прекращения убийств на Украине необходимо составить "креативный текст", даже с учетом таких разногласий, как готовность США признать российский статус Крыма и отказ Европы сделать это.

В какой-то момент, добавил он, Украине и России придется начать прямые переговоры.

"Сейчас, с политической точки зрения, главное – максимально усилить давление на Путина", – сказал он.

По его словам, гарантии безопасности для Украины должны включать вооружение Киева "до зубов", чтобы он мог сдержать повторное нападение Москвы. Затем, сказал он, Европа должна предоставить гарантии безопасности с "поддержкой со стороны США". Как это будет выглядеть, пока неясно. В просочившемся черновике первоначального предложения США, опубликованном Reuters, предполагалось, что гарантами будут в основном европейцы, и ни слова не упоминалось об участии США.

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Подход Стубба отличается от подхода его предшественника Саули Ниинистё, которого иногда называют "шептуном Путина".

Экс-президент Финляндии Саули Ниинистё играл в хоккей с российским лидером и выступал в качестве посредника: в Хельсинки в 2018 году состоялись первые полномасштабные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Начало специальной военной операции в 2022 году сделало этот подход неприемлемым для финнов, которые в целом сочувствовали судьбе Украины. В ответ на это [СВО] Финляндия вступила в НАТО в 2023 году.

"Времена меняются", – отметил Стубб.

Финский лидер проявил дипломатическую сноровку в отношениях с президентом Трампом.

Он предложил поставлять США произведенные в Финляндии ледоколы, которые нужны Вашингтону, чтобы конкурировать в Арктике. Стубб также предложил Европе покупать больше американского сжиженного природного газа, чтобы выровнять торговый баланс с Вашингтоном. Кроме того, он воспользовался своим пребыванием в Южной Каролине, встретившись с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом* и поужинав с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Он также высказался о президенте Трампе в позитивном ключе.

Президент Стубб понимает, что для его страны, чье население (5,6 миллиона человек) по численности уступает России более чем в 25 раз, внешняя политика – это не игра.

"Для такой маленькой страны, как Финляндия, живущей рядом с таким большим соседом, как Россия, зачастую речь идет о выживании. Поэтому для нас внешняя политика – это реальность. Она экзистенциальна", – сказал он.

* включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.