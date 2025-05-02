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Военное обозрение

Разработанный специально для СВО бесшумный эвакуатор отправляется на передовую для испытаний в боевых условиях

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Источник изображения: topwar.ru

Новый бесшумный эвакуатор разработан в Тамбове специально для СВО. В ближайшее время он отправится в зону спецоперации для проведения испытаний в боевых условиях. Об этом сообщили в КБ «Горизонт».

Специалисты конструкторского бюро разработали двухколесный электрический эвакуатор, способный вывозить раненых в тыл. Его особенностью является возможность проезда там, где не пройдут автомобиль или квадроцикл, а также его не видно в тепловизоры и он бесшумный. Для эвакуации предназначен специальный прицеп, который цепляется к эвакуатору. На фронт пойдет пятый вариант тележки, выдерживающий вес военнослужащего в полной экипировке. Также его можно использовать для подвоза боеприпасов.

Новый электрический двухколесный мотоэвакуатор с прицепом позволяет бесшумно вытаскивать раненых из опасных зон. Это экспериментальный образец, который в скором времени пройдет апробацию в зоне спецоперации. Мотоэвакуатор с прицепом с носилками развивает скорость до 40 км/ч и способен бесшумно проходить по эвакуационным тропам, где не пройдут машина или квадроцикл. Также его не видно в тепловизоры.

— приводит ТАСС слова представителя КБ.

Как пояснили в «Горизонте», они пробовали приспособить под эвакуатор различную технику, в том числе штурмовые мотоциклы, но выбор остановили на электроскутере, который существенно переработали. Из-за низкого центра тяжести он спокойно тащит прицеп с грузом, в том числе и по пересеченной местности, используя тропки.

Об окончательной версии эвакуатора пока говорить рано, все станет ясно после испытаний в зоне СВО.

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