Разработанный специально для СВО бесшумный эвакуатор отправляется на передовую для испытаний в боевых условиях

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Новый бесшумный эвакуатор разработан в Тамбове специально для СВО. В ближайшее время он отправится в зону спецоперации для проведения испытаний в боевых условиях. Об этом сообщили в КБ «Горизонт».
Специалисты конструкторского бюро разработали двухколесный электрический эвакуатор, способный вывозить раненых в тыл. Его особенностью является возможность проезда там, где не пройдут автомобиль или квадроцикл, а также его не видно в тепловизоры и он бесшумный. Для эвакуации предназначен специальный прицеп, который цепляется к эвакуатору. На фронт пойдет пятый вариант тележки, выдерживающий вес военнослужащего в полной экипировке. Также его можно использовать для подвоза боеприпасов.
— приводит ТАСС слова представителя КБ.
Как пояснили в «Горизонте», они пробовали приспособить под эвакуатор различную технику, в том числе штурмовые мотоциклы, но выбор остановили на электроскутере, который существенно переработали. Из-за низкого центра тяжести он спокойно тащит прицеп с грузом, в том числе и по пересеченной местности, используя тропки.
Об окончательной версии эвакуатора пока говорить рано, все станет ясно после испытаний в зоне СВО.