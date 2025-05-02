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Военное обозрение

Дальность стрельбы до 80 км: Южная Корея показала концепт самоходной гаубицы K9A3

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Источник изображения: topwar.ru

Концепт K9A3 на переднем плане

Южнокорейская компания Hanwha Aerospace показала первое изображение своего перспективного продукта – новой модификации самоходной гаубицы K9 Thunder, получившей обозначение K9A3.

Новая версия будет являться опционально безэкипажной, будучи способной выполнять все операции по передвижению и ведению огня либо дистанционно, либо в полностью автономном режиме.

Ключевым фактором, повышающим эффективность K9A3, является установка 155-мм орудия 58-го калибра, что является значительным улучшением по сравнению с имеющимися на данный момент гаубицами 52-го калибра. Удлиненный ствол существенно увеличит радиус огня, которая достигнет 80 км при использовании высокоточных дальнобойных снарядов.

Помимо основного вооружения, башня K9A3 оснащена дистанционно управляемой установкой с 12,7-мм пулемётом, который будет в состоянии справиться как с наземными угрозами, так и с воздушными целями, в том числе БПЛА.

Судя по облику машины, представленному в материале, она оснащена усиленной броней, которая, вероятно, включает в себя навесные модули или интегрированный в корпус композит.

K9A3 – это не просто усовершенствованная версия K9, а платформа, разработанная с учётом оперативных реалий следующих десятилетий. Она глубоко автоматизирована, ведёт стрельбу на большие расстояния и имеет повышенную живучесть для удовлетворения новых доктринальных и оперативных потребностей

- говорится в заявлении Hanwha.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Проекты
БПЛА
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