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ВСУ нуждаются не в сложных и технологически продвинутых системах, а в незамысловатых боевых изделиях. Об этом заявил представитель Украины западным «партнёрам».

В Британии 24 апреля прошла конференция, посвящённая созданию комплексной системы ПВО и ПРО. На ней выступила Александра Азархина, бывший заместитель министра инфраструктуры, которая озвучила требования украинской армии к западным «партнёрам».

Как отмечается в издании Army Technology, она указала на эффективность 155-мм буксируемой гаубицы M777, которая находится на вооружении Корпуса морской пехоты США в течение последних 25 лет:

Эта система работает лучше, чем Panzerhaubitze [немецкая САУ PzH 2000], она работает лучше, чем Krab [польская САУ], и многие другие, потому что в ней отсутствуют устройства, которые могут заклинить.

По её словам, «автоматические гаубицы», появившиеся после M777, имеют сложные электронные системы для заряжания, наведения и стрельбы, что «делает их более уязвимыми для помех»:

Более простые механические конструкции – то, что нужно Украине. Со всеми этими [высокими] технологиями, со всем этим искусственным интеллектом, иногда действительно просто нужно иметь механический переключатель.