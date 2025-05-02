Вырваться из порочного круга ржавых субмарин: названы сроки ввода в строй британских атомных подлодок Dreadnought

Источник изображения: topwar.ru
Силы ядерного сдерживания Британии представлены 4 подлодками класса Vanguard, вооруженных МБР. Когда эти АПЛ вводились в строй в 1993-1999 годах, предполагалось, что они прослужат 25 лет. Соответственно, субмарины уже близки к износу. Эту проблему, хотя бы на определённый срок, мог бы решить капитальный ремонт, однако он проходит очень тяжело. Так, у головной подлодки проекта Vanguard он занял вместо 3 лет 7, и она вернулась в строй только в 2022 году.
В итоге не удаётся выдерживать график походов. Как изначально планировалось, одна АПЛ будет находиться на стапелях, тогда как задачи патрулирования будут распределяться между тремя другими с учётом необходимости проведения краткосрочного ремонта для 1-2 из них. Однако проблемы с возвращением в строй Vanguard и ухудшающееся состояние второй по возрасту АПЛ класса, Victorious, привели к тому, что оптимальный режим службы выдержать не удалось.
- говорится в издании NIS.
Источник изображения: topwar.ru
Так, в 2023 году одна из подлодок провела в походе 195 дней. В 2004-2025 годах – уже 204 дня, вернувшись на базу 17 марта. По этому поводу в издании Navy Lookout прозвучала критика:
В этих условиях командование возлагает все надежды на постройку 4 новых АПЛ класса Dreadnought. Однако закладка киля (то есть начало соединения секций) головной субмарины, находящейся в постройке с 2016 года, состоялась только 20 марта текущего года. В связи с этим совершенно неясны сроки ввода в строй АПЛ нового класса. Похоже не знают их и в правительстве, прикрываясь рассуждениями о национальной безопасности.
- назвали на днях в Минобороны хотя бы примерные сроки.
Тем временем местная публика регулярно выкладывает кадры с покрытыми ржавчиной АПЛ, которые возвращаются на базу после длительного похода.
- отмечается в Navy Lookout, призывая вырваться из этого порочного круга.