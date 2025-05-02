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Военное обозрение

Вырваться из порочного круга ржавых субмарин: названы сроки ввода в строй британских атомных подлодок Dreadnought

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Источник изображения: topwar.ru

Силы ядерного сдерживания Британии представлены 4 подлодками класса Vanguard, вооруженных МБР. Когда эти АПЛ вводились в строй в 1993-1999 годах, предполагалось, что они прослужат 25 лет. Соответственно, субмарины уже близки к износу. Эту проблему, хотя бы на определённый срок, мог бы решить капитальный ремонт, однако он проходит очень тяжело. Так, у головной подлодки проекта Vanguard он занял вместо 3 лет 7, и она вернулась в строй только в 2022 году.

В итоге не удаётся выдерживать график походов. Как изначально планировалось, одна АПЛ будет находиться на стапелях, тогда как задачи патрулирования будут распределяться между тремя другими с учётом необходимости проведения краткосрочного ремонта для 1-2 из них. Однако проблемы с возвращением в строй Vanguard и ухудшающееся состояние второй по возрасту АПЛ класса, Victorious, привели к тому, что оптимальный режим службы выдержать не удалось.

Это спровоцировало увеличение продолжительности патрулирования, что непременно увеличивает время, необходимое для технического обслуживания, чтобы АПЛ могла вернуться в море. Это порочный круг

- говорится в издании NIS.

Источник изображения: topwar.ru

Так, в 2023 году одна из подлодок провела в походе 195 дней. В 2004-2025 годах – уже 204 дня, вернувшись на базу 17 марта. По этому поводу в издании Navy Lookout прозвучала критика:

Сегодня подлодка вернулась домой в Клайд после самого длительного в британской истории патрулирования корабля с ядерным оружием. За последние несколько лет продолжительность патрулирования резко возросла. Это создаёт дополнительный риск того, что непрерывность сдерживания может быть нарушена.

В этих условиях командование возлагает все надежды на постройку 4 новых АПЛ класса Dreadnought. Однако закладка киля (то есть начало соединения секций) головной субмарины, находящейся в постройке с 2016 года, состоялась только 20 марта текущего года. В связи с этим совершенно неясны сроки ввода в строй АПЛ нового класса. Похоже не знают их и в правительстве, прикрываясь рассуждениями о национальной безопасности.

Мы движемся к тому, чтобы первый корабль класса Dreadnought вошёл в строй в начале 2030-х годов. Планируемые даты ввода в эксплуатацию подлодок не разглашаются

- назвали на днях в Минобороны хотя бы примерные сроки.

Тем временем местная публика регулярно выкладывает кадры с покрытыми ржавчиной АПЛ, которые возвращаются на базу после длительного похода.

Королевский флот с трудом выполняет обязательство по ядерному сдерживанию по мере старения кораблей

- отмечается в Navy Lookout, призывая вырваться из этого порочного круга.

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