Трамп заявил, что верит в то, что министр обороны Хегсет станет хорошим руководителем Пентагона

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на скандал с чатами в мессенджере Signal, в котором оказался замешан министр обороны Пит Хегсет, он верит в его способность стать хорошим руководителем ведомства.

"Он талантливый парень. Он молод. Он умен, очень образован. И я думаю, что он будет очень хорошим, надеюсь, отличным, министром обороны", - сказал президент в интервью ABC News, вышедшем в эфир в среду.

Тем не менее, он добавил, что после скандала по меньшей мере дважды имел с Хегсетом "хороший разговор".

В ответ на вопрос, доверяет ли он министру на 100%, президент сказал: "Уверенности на 100% у меня нет ни в чем, понимаете? Ни в чем. Есть ли у меня (к Хегсету - ИФ) 100-процентое доверие? Это глупый вопрос".

Ранее газета The New York Times сообщала, что Хегсет поделился планами военной операции против хуситов в Йемене в групповом закрытом чате в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, адвокат и брат.