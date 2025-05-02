TNI: отказ Трампа от посредничества по Украине будет подарком для России

США могут быть на самом деле не очень расстроены нежеланием Киева заключать сделку с Москвой, пишет The National Interest. Автор статьи предполагает, что Трампу давно уже надоел выкобенивающийся Зеленский — и в связи с этим он вполне рад отделаться от Украины и своих миротворческих обязательств.

Питер Сучу (Peter Suciu)

Украина отвергла мирный план под руководством США, который подразумевает сдачу России территорий, включая Крым, не предлагая почти ничего взамен.

Зеленский не хочет становиться козлом отпущения. Но придется: выбора у него нет

Москва же, со своей стороны, призвала Украину принять нейтралитет и поклясться не вступать в НАТО, но альянс заранее отмел эти требования как неприемлемые.

В ответ Россия достала привычную методичку — а именно, намекнула, что может применить ядерное оружие, если ей будут угрожать.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал новую редакцию ядерной доктрины. В ней подтверждается, что атомное оружие остается последним средством защиты суверенитета страны, однако при этом расширился спектр угроз, требующих атомного сдерживания. В частности, в этот список вошло нападение неядерных держав при поддержке ядерных.

Иными словами: Украина может стать мишенью.

Если Киев нанесет обычный удар по городам России при помощи западного оружия, Москва может воспринять это как прямую атаку со стороны Запада. Этот шаг был сделан в ноябре прошлого года после того, как администрация Байдена разрешила Киеву бить в тыл России дальнобойными американскими ракетами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пересмотренная доктрина четко определяет условия, на которых Россия может применить ядерное оружие.

“В нашей доктрине все прописано насчет ядерного оружия. Эта доктрина доступна”, — заявил Песков на пресс-конференции.

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Заявление Пескова последовало за комментариями секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, который ранее в тот же день сообщил, что размещение на Украине западного контингента, даже в качестве миротворцев, может рассматриваться как эскалация и привести к третьей мировой.

Москва решительно выступила против любого соглашения, которое может привести к отправке западных миротворческих войск на Украину для наблюдения за прекращением огня.

“Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к третьей мировой войне”, — предупредил Шойгу.

Он также предположил, что само понятие “миротворцы” используется для сокрытия истинных целей Запада — заполучить контроль над территорией Украиной и богатством ее недр.

“Правильнее было бы называть такой контингент интервентами или оккупантами, — добавил Шойгу. — То будут подразделения тех же стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала еще до начала СВО, которая началась во многом из-за этой угрозы — разворачивания на Украине, на нашей исторической территории, военной инфраструктуры НАТО”.

Бывший министр обороны России и близкий союзник Путина столь же безосновательно и бездоказательно заявил, что “миротворцы” будут защищать украинский режим, который он назвал “нацистским”, поддерживать гонения на православных, лишать русскоязычное население права говорить на родном языке, а также искоренять его культуру и традиции.

“Это не миротворческая миссия, — сказал секретарь Совета безопасности, заключив, что в том числе по этим причинам государства, составляющие реальное мировое большинство, “не выражают особого желания участвовать в подобных “миротворческих” инициативах”.

Трамп разочарован мирными переговорами по Украине

Президент Дональд Трамп выразил разочарование своим украинским коллегой Владимиром Зеленским за отказ от предложенных Вашингтоном мирных условий и пригрозил полностью выйти из мирного процесса. В ходе кампании Трамп, как известно, обещал прекратить конфликт “в первый же день”.

Однако мирные переговоры все же зашли в тупик, и приближается сотый день его срока — для политических экспертов это лакмусовая бумажка ранних успехов любой администрации.

Все чаще звучат догадки, что Белый дом может просто умыть руки от конфликта под тем предлогом, что Украина не желает мириться с потерями ради мира. Трамп также призвал Европу сыграть более активную роль в мирном процессе и обеспечить безопасность Киева.

По данным журнала Newsweek, одно из текущих предложений подразумевает, что контролировать прекращение огня вдоль тысячекилометровой линии фронта будут европейские войска, хотя к этому нет никаких предпосылок.

Журнал также напомнил январскую оценку Зеленского, по которой для этой цели потребуется минимум 200 000 военнослужащих.

Зеленский уже выдвигал эту идею ранее, однако Шойгу отмел эти силы как “оккупационные”, а не “миротворческие”.

Ни мира, ни соглашения по недрам

Для Белого дома мирное соглашение увязано с доступом к полезным ископаемым Украины. В недрах этой восточноевропейской страны содержатся почти два десятка из пятидесяти минералов, которые Министерство внутренних дел США отнесло к “стратегически важным”.

Сюда входит титан, который используется в аэрокосмической промышленности, химической обработке и медицинских приборах, а также литий, ключевой компонент в производстве аккумуляторов. Кроме того, на Украине имеются обширные залежи урана, графита, марганца и редкоземельных металлов, таких как иттербий и прометий.

Однако, как отметил Брэндон Вайхерт на страницах The National Interest в начале февраля, всего через несколько недель после начала второго срока Трампа, “если новый американский президент не оставит попыток завладеть редкоземельными минералами Украины, то конфликт США с Россией рискует не только не стихнуть, а, наоборот, обостриться”.

Возможно, Трамп, который славится своей склонностью смотреть на политику через призму выходных сделок, заключил, что никакой выгоды Америке здесь не светит. Быть может, США больше не стремятся к миру на Украине, поскольку не желают иметь там своего присутствия.

Это может оказаться благой вестью для Кремля.