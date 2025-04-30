Армия Индии получила полный карт-бланш на выбор сроков и способов ответа на теракт в штате Джамму и Кашмир

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Индийская армия получила полную «оперативную свободу» в вопросе принятия решений о способе и сроках ответа на теракт, проведенный у города Пахалгам в штате Джамму и Кашмир. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Индийский премьер провел совещание с высшим командованием индийской армии, на котором присутствовали: министр обороны Раджнат Сингх, советник по национальной безопасности Аджит Довал и главы трех родов войск. Было принято решение о том, что Индия «нанесет удар» по терроризму, но каким он будет, определит сама армия. В вопросе определения сроков ответа и способов удара армия получила полный карт-бланш.
— пишет индийская пресса.
Как сообщают индийские и пакистанские ресурсы, обе стороны продолжают стягивать к границе войска и технику, включая артиллерию и танки. Как предполагают в Исламабаде, боевые действия могут начаться в течение нескольких ближайших дней. По крайней мере, так заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.
— добавил представитель Пакистана.