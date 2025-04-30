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Военное обозрение

Армия Индии получила полный карт-бланш на выбор сроков и способов ответа на теракт в штате Джамму и Кашмир

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Источник изображения: topwar.ru

Индийская армия получила полную «оперативную свободу» в вопросе принятия решений о способе и сроках ответа на теракт, проведенный у города Пахалгам в штате Джамму и Кашмир. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Индийский премьер провел совещание с высшим командованием индийской армии, на котором присутствовали: министр обороны Раджнат Сингх, советник по национальной безопасности Аджит Довал и главы трех родов войск. Было принято решение о том, что Индия «нанесет удар» по терроризму, но каким он будет, определит сама армия. В вопросе определения сроков ответа и способов удара армия получила полный карт-бланш.

Премьер-министр Нарендра Моди заявил во вторник, что вооруженные силы имеют полную оперативную свободу в принятии решений о способе, целях и сроках ответа Индии на теракт в Пахалгаме.

— пишет индийская пресса.

Как сообщают индийские и пакистанские ресурсы, обе стороны продолжают стягивать к границе войска и технику, включая артиллерию и танки. Как предполагают в Исламабаде, боевые действия могут начаться в течение нескольких ближайших дней. По крайней мере, так заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

Меня спросили о возможности войны... Я сказал, что следующие три-четыре дня важны, но я не говорил, что война разразится в течение трех дней. Угроза существует, и если возникнет такая ситуация, мы полностью готовы. Если нам навяжут войну, мы дадим достойный ответ.

— добавил представитель Пакистана.

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Страны
Индия
Пакистан
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