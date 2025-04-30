Плакат на одной из улиц Севастополя.

Telegraph: Трамп считает передачу Крыма России приемлемой ценой мира на Украине

Урегулирование конфликта на Украине на предлагаемых Трампом условиях невозможно из-за нежелания Зеленского отдавать России Крым, пишет TheTelegraph. Но киевский диктатор и не может принять решение о передаче полуострова – ведь этот вопрос находится вне его компетенций.

Джо Барнс (Joe Barnes)

План Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине может привести к тому, что США официально признают российский суверенитет над Крымом.

Владимир Путин захватил полуостров в ходе своего первого вторжения на Украину в 2014 году, объявив, что захват земли поддержало местное население (Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине; при этом о госперевороте автор статьи "скромно" умалчивает. – Прим. ИноСМИ).

Тогда Запад осудил действия российского президента как вопиющее нарушение международного права, а сам он уверял, что не планирует захватывать больше территории Украины.

Теперь изначальный захват земли Путиным снова находится в центре внимания Трампа, который пытается пресечь дальнейшие попытки России присвоить земли соседнего государства (и опять ни слова о многолетних обстрелах и фактической войне ВСУ с жителями Донбасса, отказавшимися, как и в Крыму, признать госпереворот в Киеве. – Прим. ИноСМИ).

Мирное предложение президента США, попавшее в распоряжение редакции The Telegraph, предлагает Вашингтону официально признать российский суверенитет над Крымом.

Президент Украины Владимир Зеленский наотрез исключил возможность передачи оккупированного полуострова России. Его отказ даже рассматривать предложение Трампа о признании Крыма США в очередной раз рассорил двух лидеров.

Почему Зеленский не имеет права передать Крым официально?

Решение о признании США российского суверенитета над Крымом находится целиком и полностью вне компетенции Зеленского. Но публичность этого решения будет иметь далеко идущие последствия для него самого и его страны.

Согласно конституции Украины, ни ее президент, ни парламент не могут в одностороннем порядке менять территориальный состав страны или соглашаться на сдачу земель. Согласно статье 73, такое решение может быть принято лишь на общенациональном референдуме.

Конституция также прямо воспрещает проводить общенациональные выборы в условиях военного положения, которое действует с 24 февраля 2022 года.

Почему Зеленский не может передать Крым официально?

Неофициально Украина уже прекратила вынашивать планы вернуть аннексированный полуостров силой после провального летнего контрнаступления 2023 года.

Надежда угасла окончательно, когда ВСУ не смогли прорваться сквозь российские рубежи обороны и продвинуться дальше на юг, в Крым.

Но вы ни за что не услышите, чтобы Зеленский рассуждал об этом во всеуслышание. Для украинцев официальный отказ от Крыма равносилен капитуляции. А для президента это будет политический кризис, которого он скорее всего не переживет.

Более того, в будущем он даже может подвергнуться за это судебному преследованию, допустил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в интервью агентству Associated Press.

Подписание неконституционного соглашения в будущем может быть расценено как государственная измена, добавил эксперт.

Наконец, согласие с американским признанием российского суверенитета над Крымом затруднит будущие попытки вернуть полуостров, будь то военным или дипломатическим путем, поскольку Киев в таком случае пойдет наперекор заявленной позиции Вашингтона.

Что говорит о Крыме Трамп?

Президент США считает, что признание Вашингтоном российского суверенитета над полуостровом — достойная цена мира.

Однако Белый дом в таком случае поступит вразрез с международным правом, мировым порядком и заявлениям прошлых администраций США.

Зеленский напомнил заявление тогдашнего госсекретаря Трампа Майка Помпео от 2018 года: “Своим вторжением на Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма Россия попыталась подорвать основополагающий международный принцип, которые разделяют демократические государства: ни одна страна не вправе менять силой границы другой”.

Но Трамп не из тех, кого заботит мнение международных организаций вроде ООН или НАТО, — он твердо стоит на своем: Украина должна распрощаться с Крымом.

“Крым останется с Россией, — заявил недавно президент США журналу Time. — Все понимают, что он с Россией уже давно. Задолго до появления Трампа”.

Почему Крым может стать для России красной линией на переговорах

Москва подчеркнула, что не намерена на переговорах с США и Украиной вести речь о собственной территории.

Для Путина и его правительства Крым — российский. Это важный стратегический узел, где размещаются как военно-морские, так и подводные базы, имеющие решающее значение для присутствия страны в Черном море.

“Это вопрос решенный, — заявил в интервью телеканалу CBS российский министр иностранных дел Сергей Лавров — Россия не ведет переговоров по своей территории”.

Что думает остальной мир?

Из-за настойчивого стремления признать Крым российским от Трампа начали отворачиваться коллеги. Мировые лидеры вроде сэра Кира Стармера во всеуслышание высказались против того, чтобы следовать примеру президента США.

Отвечая на вопрос о перспективе признания Крыма российским, премьер-министр сообщил в понедельник: “Мы еще не дошли до конца процесса, и обсуждения еще продолжаются. Они будут идти на этой неделе”.

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал: “Украина могла бы сделать это и сама всего год назад — путем капитуляции”.

“Разумеется, я давно предполагал, что прочное и убедительное прекращение огня или мирное соглашение может потребовать территориальных уступок. Однако они не должны заходить так далеко, как последнее предложение американского президента”, — подчеркнул он.