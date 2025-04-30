В Ярославле спустили на воду сразу два сторожевых корабля 4-го ранга проекта 03050 для Береговой охраны

Источник изображения: topwar.ru

Сразу два сторожевых корабля 4-го ранга проекта 03050 (шифр «Гюйс») для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ спущены на воду, торжественная церемония прошла на Ярославском судостроительном заводе.

Как пишет блог bmpd, спущенные на воду ПСКР являются 10-м и 11-м кораблями проекта 03050, а также 3-м и 4-м, построенными на судостроительном заводе в Ярославле, остальные корабли серии закладывались на Рыбинском ССЗ «Вымпел». Сейчас в постройке в Ярославле, Рыбинске и Нижнем Новгороде находятся еще четыре аналогичных ПСКР. Сколько всего кораблей войдет в серию, данных пока нет.

Все построенные ранее ПСКР данного проекта были приняты на вооружение Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Черном море с базированием в Керчи.

Источник изображения: topwar.ru

Сторожевой корабль 4-го ранга, а фактически катер, имеет следующие характеристики: водоизмещение полное — 131 тонна, длина габаритная — 30,8 м, ширина — 6,7 м, осадка при наибольшем водоизмещении — 2 м, скорость — 18 узлов, максимальная дальность плавания — 2000 миль, автономность — 20 суток, мощность ГД — 3Х800 л.с. ЯМЗ 8401, экипаж — 5 человек, вооружение — 1 пулемет.

Проект 03050 пограничного сторожевого корабля разработан конструкторским бюро ССЗ «Вымпел» совместно с Центральным научно-исследовательским институтом морского флота (ЦНИИМФ) и является дальнейшим развитием проекта 1496М1 «Ламантин» с учётом пожеланий пограничной службы РФ. ПСКР совмещает в себе качества патрульного корабля и буксира.