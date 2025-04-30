Гадская "сделка" по Украине была предсказуема — но это лишь притормозит российский реваншизм (Politico, США)

Politico: Украина при завершении мирного процесса потеряет территории

Без гарантий безопасности США и “стратегии дикобраза”, которая вооружит ВСУ до зубов, урегулирование конфликта с Москвой ничего не даст Киеву, пишет Politico. Автор статьи говорит уже без обиняков: существование Украины возможно исключительно в виде напичканной пушками анти-России.

Джейми Деттмер (Jamie Dettmer)

На этой неделе завершатся первые сто дней Дональда Трампа в должности. Но, несмотря на похвальбу в ходе предвыборной кампании о том, как легко он урегулирует украинский конфликт всего за день, пока что он так и не добился даже прекращения огня — не говоря уже об окончательном соглашении.

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Похоже, его администрация надеется, что на этой неделе наступит перелом. Но даже если США добьется прекращения огня, есть серьезные сомнения в том, что это будет последнее слово в реваншизме российского президента Владимира Путина.

“Мы уже близки, но еще не до конца”, — заявил госсекретарь США Марко Рубио в минувшие выходные, подчеркнув, что администрация Трампа готова умыть руки, если прорыва так и не настанет. К слову, тем же самым пригрозил и его босс.

Однако в целом тон Вашингтона остается оптимистичным после пятнадцатиминутной беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на похоронах папы Франциска. Это была их первая встреча после неприятной февральской стычки в Овальном кабинете.

Оба лидера назвали встречу плодотворной, а Зеленский даже подчеркнул, что она может стать “исторической”. Кроме того, Вашингтон назвал продуктивной состоявшуюся на прошлой неделе встречу Путина и спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.

Но досада американского президента нарастает.

После вступления в должность он третировал Зеленского и винил его в развязывании конфликта, но при этом вел себя гораздо мягче с российским лидером, который ввел войска и в целом ощущает себя намного увереннее. Уиткофф, со своей стороны, охотно попугайничал за риторикой Кремля и проникновенно рассказывал о том, как Путин молился за Трампа, узнав о покушении на его жизнь в июле прошлого года.

Однако на прошлой неделе Трамп выступил с редким публичным упреком в адрес Путина после самого кровавого удара по украинской столице с прошлого лета. “Владимир, остановись!” — написал президент США у себя в Truth Social, подчеркнув свое недовольство. Затем, после встречи с Зеленским в соборе Святого Петра, он пригрозил России санкциями.

И что, этот редкий упрек и экономическая угроза повлекли ли за собой те или иные подвижки в Москве? Это причина, по которой Трамп и его помощники считают, что они близки к заключению сделки? Или дело в том, что Зеленский сдался?

Несмотря ни на что, здоровий скепсис никто не отменял. Складывается ощущение, что глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью на этих выходных в очередной раз ужесточил позицию Москвы по аннексированным территориям на востоке Украины. Да и мы уже не раз слышали оптимистичные заявления от администрации Трампа о якобы скорой сделке. Кроме того, показана особая осторожность, поскольку общие контуры соглашения на самом деле не сильно изменились: оно по-прежнему подразумевает отказ Украины от членства в НАТО, фактическую сдачу большей части оккупированной Россией территории, американское признание российского суверенитета над Крымом и снятие санкций с России.

Позиция США заключается в том, что взамен Украина получит “надежную гарантию безопасности” от европейских стран и других дружественных государств, которые выступят поручителями, но подробности этого неясны. Кроме того, в дополнение к углубленному энергетическому и экономическому сотрудничеству между Вашингтоном и Москвой, Киеву придется подписать соглашение по недрам, по которому США получат половину доходов от его природных богатств. Наконец, Запорожская АЭС — под контролем Киева, но под управлением США — будет поставлять электроэнергию как Украине, так и России.

Нет сомнений, что для Украины это соглашение — сущий кошмар. Кровопролитие, может, и прекратится, но Киев не только выйдет из этого сурового испытания в расчлененном виде — у него не будет и надежных гарантий безопасности, поскольку Вашингтон отказывается поддержать европейцев. Не предвидится никакой ответственности за задокументированные военные преступления России, и, насколько нам известно, не будет четкой компенсации от Москвы за нанесенный ущерб. (Хотя последнее в тексте упомянуто, не объясняется, откуда поступят деньги — и в каком количестве.)

И едва ли это стратегия “мира через силу”, которую продавливал специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог, которого оттирают все дальше: “Мы скажем украинцам: “Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы этого не сделаете, поддержка со стороны США прекратится”. А Путину мы скажем: “Вы тоже должны сесть за стол переговоров, и если вы этого не сделаете, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы уничтожить вас на поле боя”, — говорил в свое время Келлог.

Но лишь половина этого уравнения воплотилась в жизнь. Украина единственная пошла на уступки. Более того, это будет первый случай в послевоенной истории, когда европейские границы будут перекроены силой оружия — само по себе дурной прецедент.

Однако помощники Трампа правы, утверждая, что было заранее ясно, что Украине придется уступить часть территории. Автор этих строк сам утверждал, что ситуация невыигрышная для Украины как минимум последние два года, и скептически относится к обещаниям Запада поддерживать Киев до тех пор, пока не будут восстановлены границы 1991 года.

Разумеется, был момент, когда всего этого можно было бы избежать — если бы Запад не колебался в начале конфликта. “Российские войска были бы разбиты и изгнаны с Украины еще в 2022 году, если бы Запад изначально занял жесткую позицию к России, а Украина получила необходимую военную помощь”, — считает бывший российский дипломат Борис Бондарев*.

Но поскольку Запад вместо этого решил испугаться, его мантра “столько, сколько потребуется” всегда была подозрительной — как и навязшее на зубах утверждение, что нельзя подталкивать Украину к переговорам, потому что тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Посулы членства в НАТО тоже были глупостью, поскольку было очевидно, что Москва никогда этого не допустит.

Слишком радужные надежды возлагались на экономические санкции — но они не заставили Россию повиноваться. Плюс, конфликт на истощение всегда был выгоден Москве, в том числе и потому, что нет ни единого шанса, что западные союзники станут участвовать в нем напрямую.

Короче говоря, гадкая сделка была предсказуема изначально. Если десятилетиями сокращать военные силы и производство оружия, не чертить четких красных линий и раздавать обещания направо и налево, не задавая неприятных вопросов, — вот чем все заканчивается.

Это означает, что беспардонность Путина будет вознаграждена, и никто не понесет ответственности за варварское поведение его армии или незаконные, гнусные депортации в Россию с оккупированных частей Украины (российская армия спасала не только гражданских лиц, но и раненых солдат ВСУ, брошенных на полях сражений; люди с освобожденных Россией территорий покидали места боевых действий по своему усмотрению. – Прим. ИноСМИ ). Кроме того, ось автократов воодушевится и обретет новую решимость снести старый миропорядок.

Что еще губительнее, это “наказанной” останется Украина, а не Россия. И без гарантий безопасности при поддержке США соглашение о прекращении огня будет таким же бесполезным, как и пресловутый Будапештский меморандум 1994 года, который якобы зацементировал границы Украины и подтвердил ее суверенитет в обмен на отказ от ядерного арсенала еще советских времен (у Украины никогда не было своего ядерного оружия, она вернула остатки России! – Прим. ИноСМИ). Путин нарушил российские обязательства от 1994 года, и едва ли намерен соблюдать предложенную сделку сегодня.

Как отметил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналу Politico в прошлом году: “Они могут подписывать документы, но будут ли они придерживаться этих соглашений — это другой вопрос. Вспомните Будапештский меморандум. Президент Франции Миттеран отказался ставить под ним свою подпись… и предупредил нашего президента [Леонида Кучму]: “Молодой человек, они вас обманут”. Мне об этом сам Кучма рассказывал. Прошло 30 лет, и именно так все и вышло: русские нас обманули”.

И без гарантий безопасности и четкой “стратегии дикобраза”, которая послужит порукой, что Украина будет хорошо вооружена и с ней будет опасно связываться, нас ждет еще один подвох. Соглашение наверняка будет означать конец президентства Зеленского и повергнет Украину в политический хаос: сдача территории наверняка потребует поправок в конституцию и референдума.

В результате у Путина появится масса возможностей воспользоваться этими политическими разногласиями, сделав соглашение лишь промежуточной станцией в своем реваншистском стремлении подчинить всю страну целиком.

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* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента