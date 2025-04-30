Военные приготовления России, которые держат Европу в напряжении (The Wall Street Journal, США)

WSJ: в Европе нарастает тревога из-за военных приготовлений России

Европа тревожится из-за демонстрации военных маневров России близ границ с Финляндией, пишет WSJ. Москва понимает неизбежность эскалации и таким образом пытается удержать Запад от создания ненужной напряженности: ведь Путин, в отличие от европейских лидеров, ни на кого нападать на собирается.

Томас Гроув

ХЕЛЬСИНКИ — Пока внимание президента США Дональда Трампа и других мировых лидеров приковано к конфликту на Украине, в Европе нарастает тревога по поводу менее заметных, но стратегически значимых военных приготовлений России вдоль других участков ее границы с Европой. В российском городе Петрозаводске, примерно в 160 километрах к востоку от границы с Финляндией, военные инженеры активно расширяют инфраструктуру армейских баз. Согласно данным западных разведок, Кремль планирует уже в ближайшие годы развернуть здесь новый оперативный штаб для координации действий десятков тысяч военнослужащих. По мнению западных военных и представителей разведки, эти солдаты, многие из которых сейчас служат на передовой, должны сформировать костяк российских вооруженных сил в подготовке к противостоянию с НАТО. Кремль расширяет набор военнослужащих, наращивает производство оружия и модернизирует железнодорожные линии в приграничных районах.

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Финляндия, которая в 1940 г. была вынуждена уступить часть территории Советскому Союзу, десятилетиями старалась избегать конфронтации с Москвой. Теперь, вступив в НАТО, она укрепляет границу электронными системами защиты и колючей проволокой. Трамп, требующий от Украины согласия на перемирие и одновременно пытающийся восстановить связи США с Кремлем, заявляет, что опасения насчет амбиций России за пределами Украины преувеличены. В феврале на предупреждение президента Владимира Зеленского о том, что Россия может начать войну с НАТО, если США сократят поддержку альянса, Трамп ответил: "Я с этим не согласен. Совершенно".

Однако российские военные эксперты характеризуют активность у финской границы как часть подготовки Кремля к потенциальному конфликту с НАТО. "Когда войска вернутся [с Украины], то окажутся у границы с государством, которое теперь считается противником, — заявил Руслан Пухов, директор московского Центра анализа стратегий и технологий. — Вся логика последнего десятилетия указывает на неизбежность конфликта с НАТО".

Российские чиновники шлют при этом противоречивые сигналы. На совещании в Минобороны в конце прошлого года министр Андрей Белоусов заявил о необходимости подготовки вооруженных сил к возможному конфликту с НАТО. А президент Владимир Путин тогда же обвинил Запад в нагнетании паники среди собственного населения, утверждая, что именно альянс создает нынешнюю напряженность, тогда как Россия никаких "нападений" не планирует.

Параллельно с такого рода заявлениями Москва наращивает военную мощь. На фоне подготовки к усилению присутствия у восточных границ НАТО Путин подписал указ о расширении численности армии до 1,5 миллиона человек (до СВО показатель составлял около 1 миллиона). Военные расходы России в текущем году превысили 6% ВВП против 3,6% в довоенный период. Для сравнения: в 2023 году США направляли на оборону 3,4% ВВП, а страны ЕС— в среднем около 2,1%.

Наращивание военного потенциала

Согласно данным европейских военных, рост оборонных расходов России позволил загрузить оружейные заводы на полную мощность. По оценкам западной разведки, производство основных боевых танков Т-90М увеличилось с 40 единиц в 2021 году до 300 в текущем. Как заявил высокопоставленный финский военный чиновник, практически все новые танки не направляются на украинский фронт, а остаются на российской территории для будущего применения.

В этом году ожидается 20-процентный рост выпуска артиллерийских систем и боеприпасов, а также существенно повышается качество и объемы производства БПЛА. Командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи в ходе выступления в сенатском комитете заявил: "Российские вооруженные силы восстанавливаются и растут быстрее, чем прогнозировало большинство аналитиков. Фактически российская армия, понесшая в боях серьезнейшие потери, стала численно больше, чем до начала спецоперации".

В одном из февральских докладов датская разведка предупредила, что в ближайшие пять лет при ослаблении НАТО Россия может развязать в Европе полномасштабную войну. Как отмечают западные военные аналитики, перемирие на Украине позволит Москве еще быстрее подготовиться к подобному сценарию. Некоторые страны альянса уже начали создавать противотанковую оборону, рыть траншеи и устанавливать бетонные противотанковые ежи, известные как "зубы дракона". Польша, Эстония, Латвия и Литва вышли из международной конвенции о запрете противопехотных мин. "Время не ждет, — заявил в интервью министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. — Нам нужен сильный альянс, сильная система командования и хорошо оснащенные вооруженные силы".

Западные чиновники приводят примеры тайных операций, которые, по их данным, Россия проводила в последние годы на территории Европы. Эти действия демонстрируют решимость Москвы дестабилизировать Запад в ответ на поддержку Украины. Российскую военную разведку подозревают в установке зажигательных устройств на самолетах, эксплуатируемых транспортным гигантом DHL, а также в убийстве исполнительного директора немецкого оборонного предприятия. Как отметил сотрудник европейской разведки, Россия может попытаться проверить единство НАТО посредством вторжения в одно из небольших государств альянса, например, Эстонию, где проживает довольно многочисленная русскоязычная община.

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Во многом способность России бросить вызов НАТО будет зависеть от того, насколько успешно ей удастся восстановить вооруженные силы после украинского конфликта. С одной стороны, он обескровил офицерский корпус, а с другой — предоставил бесценный опыт применения высокоточного оружия. "Если говорить о возможности ограниченной операции против стран Прибалтики, то в ближайшей перспективе такая угроза возможна", — отмечает Майкл Кофман, старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра "Фонд Карнеги* за международный мир". По его словам, Прибалтика прогнозирует подобное в течение 2-3 лет с момента завершения нынешнего конфликта. Что касается полномасштабной войны с НАТО, здесь, в зависимости от сценария, сроки могут составить от 7 до 10 лет.

Военное возрождение

На протяжении веков военная мощь России делала ее одной из великих держав Европы. Она разгромила и Наполеона, и Гитлера, когда те осмелились вторгнуться на ее территорию. Вступление СССР во Вторую мировую войну переломило ход конфликта и задало тон последующей эпохе холодной войны. Путин апеллирует к этому военному наследию, оправдывая боевые действия на Украине и попытки России вернуть влияние в Европе, где ее бывшие союзники переориентируются на Запад. Похоже, Москва делает ставку на то, что военная экспансия у границ НАТО заставит Запад с ней считаться. "России и Европе придется возобновить диалог с четким осознанием возможностей друг друга и пониманием того, что мы — противники", — заявил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

Для концентрации войск на западном направлении Кремль в прошлом году изменил систему внутреннего военного администрирования, создав новые округа для защиты ключевых городов — Москвы и Санкт-Петербурга. В Московском военном округе транспортные магистрали активно интегрируются с соседней Белоруссией — ближайшим союзником России, который стал плацдармом для первоначального ввода войск на Украину.

Основное наращивание личного состава произойдет в Ленинградском военном округе, который граничит с Эстонией, Латвией и Финляндией. Согласно данным западных военных и разведки, небольшие бригады чуть ли не утроятся и станут полноценными дивизиями численностью до 10 тысяч человек каждая. "Какие бы тактические инновации они ни внедряли, для русских главное — масса, — отмечает генерал-майор Сами Нурми (Sami Nurmi), заместитель главы администрации Финляндии по стратегическим вопросам. — Все всегда сводится к количественному превосходству".

Для размещения увеличивающегося контингента в районе Петрозаводска Россия планирует строительство новых казарм и учебных полигонов, модернизацию арсеналов и железнодорожных узлов и развертывание логистических центров. В декабре российские государственные СМИ показали марш сотни солдат по центру Петрозаводска в честь воссоздания железнодорожной бригады советского образца. "Вы — первопроходцы, сердце возрождаемого соединения", — обратился к военным Андрей Артемов, уполномоченный представитель Карелии.

По данным Эмиля Кастехельми (Emil Kastehelmi) из финской аналитической компании Black Bird Group, вдоль границ с Финляндией и Норвегией создается новая железнодорожная ветка, ведутся работы по расширению существующих путей от Санкт-Петербурга до эстонской границы, строятся новые склады вооружений и жилые комплексы для военнослужащих.

Финские военные эксперты тщательно отслеживают маршруты новых транспортных артерий. "Вдоль российско-финской границы насчитывается около десятка участков, пригодных для переброски механизированных подразделений, — отмечает майор Юха Куккола (Juha Kukkola), профессор Национального университета обороны Финляндии и специалист по российским ВС. — Появление новых железнодорожных станций и модернизация существующих — сигналы, требующие особого внимания".

Минобороны России объявило о реконструкции исторического военного госпиталя 19-го века в Санкт-Петербурге для нужд увеличивающегося контингента войск.

Активная вербовка

В последние месяцы в России наблюдается резкий рост числа желающих поступить на военную службу в связи с щедрыми единовременными выплатам, которые предлагают как федеральные, так и региональные власти — в некоторых случаях они достигают 20 тысяч долларов. "Размер единовременных выплат значительно вырос и теперь превышает годовой доход многих россиян", — отмечает Иикка Корхонен (Iikka Korhonen), директор Института переходных экономик Банка Финляндии, который занимается анализом российской экономики.

По оценкам США, ежемесячно в российскую армию вступают около 30 тысяч человек (летом прошлого года цифра составляла 25 тысяч). Некоторые представители восточноевропейских разведок утверждают, что сейчас показатель достигает 40 тысяч в месяц. Как отмечают европейские аналитики, приток новобранцев позволяет проводить ротацию войск в зоне боевых действий и формировать новые подразделения, которые проходят подготовку и дислоцируются в России.

Для повышения привлекательности военной службы российские власти реализуют комплекс мер: на федеральном и региональном уровнях существенно увеличиваются социальные гарантии ветеранам и их семьям, а военнослужащим предоставляются квоты в представительных органах власти — от муниципалитетов до Госдумы. "Формируется принципиально новая социальная группа — военная элита страны, — отмечает Дайвис Петрайтис (Daivis Petraitis), эксперт по России из Балтийского колледжа обороны в Эстонии. — В таких условиях проблемы с набором личного состава маловероятны".

Россия корректирует программу перевооружения, ориентируясь на потребности новых формирований, которые дислоцируются вдоль границ с НАТО. Эти подразделения первыми получат современную технику, тогда как на украинский фронт направляют преимущественно отремонтированную советскую. "В последнее время мы крайне редко фиксируем появление или уничтожение новых образцов вооружения на передовой", — отмечает Дара Массико (Dara Massicot), старший аналитик программы Фонда Карнеги* "Россия и Евразия", автор исследования о восстановлении российских вооруженных сил. Первые результаты модернизации планируется продемонстрировать в ходе ежегодных стратегических учений "Запад", которые пройдут в приграничных с НАТО регионах.

На восточном фланге альянса ожидают, что Россия предпримет демонстрацию военной мощи как способ удержать Европу от эскалации напряженности. Как отмечают аналитики, независимо от прогресса переговоров о перемирии, Кремль стремится к признанию своего влияния на континенте. "Обращаясь к военной истории России от Петра Великого до наших дней, можно понять их претензии на особую роль, — рассуждает майор Куккола. — Они прошли маршем по Парижу после разгрома Наполеона, вошли в Берлин после победы над нацизмом. Хотя я не разделяю их подход, но понимаю желание пересмотреть европейскую архитектуру безопасности, и сейчас они используют военную мощь как рычаг для этих изменений".

* Признан в России нежелательной организацией