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Военное обозрение

«Масштабы провала контракта зашкаливают»: закупленные Бельгией французские бронемашины оказались в 10 раз дороже

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Источник изображения: topwar.ru

Jaguar

В октябре 2018 года Бельгия заявила о намерении приобрести у Парижа 382 многоцелевых бронеавтомобиля VMBR Griffon и 60 разведывательно-боевых бронемашин EBRC Jaguar за €1,5 млрд евро с целью «достижения полной оперативной совместимости с французской армией».

Затем, в рамках расширения этого «партнёрства» было решено также закупить у Парижа САУ CAESAr NG и бортовые миномёты Griffon MEPAC. В марте 2024 года генерал Пьер Шилль, начальник штаба французской армии, охарактеризовал это сотрудничество как «модель, которой следует руководствоваться Европе и которая должна распространиться по всему континенту». После этого к данной программе присоединился Люксембург.

В апреле 2024 года в бельгийском Штадене был открыт завод по сборке Griffon для местной армии. Однако, как стало известно ресурсу VRT Vlaamse Radio, бельгийская счётная палата составила отчёт с разгромной критикой контракта:

Согласно этому документу, расходы на закупку и эксплуатацию бронемашин Griffon и Jaguar были оценены неверно и оказались в 10 раз выше запланированных. Если к первоначальной сумме в €1,5 млрд добавить расходы на техническое обслуживание и инвестиции в инфраструктуру, то программа достигнет стоимости €14,4 млрд.

Источник изображения: topwar.ru

Griffon

Так, не были учтены затраты на ремонт или строительство ангаров для хранения новой матчасти. Для поддержания эксплуатационной готовности ежегодно на протяжении 25 лет придётся платить €60 млн: это €1,6 млрд, что эквивалентно первоначальной стоимости покупки. Также необходимо будет приобретать запасные части и боеприпасы «по ценам, установленным французским поставщиком». Поскольку эти данные конфиденциальны, «невозможно проверить, применяются ли приемлемые тарифы к Бельгии».

Служба оборонных закупок не провела никакого формального анализа рисков, особенно в отношении контроля цен. В то же время Минобороны «забыло» потребовать больших гарантий экономических выгод от этой программы

- говорится в отчёте.

Его утечка побудила несколько политических партий, особенно оппозиционных, обратить на этот вопрос пристальное внимание.

Масштабы провала контракта зашкаливают

- заявляют местные парламентарии.

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Страны
Бельгия
Люксембург
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