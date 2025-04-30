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Военное обозрение

Военкор: если закончить с Украиной на полпути, в скором времени неизбежно начнётся новая война

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Источник изображения: topwar.ru

Военкор Александр Сладков отмечает, что угрозы войны для России будут устранены только тогда, когда уровень боеготовности и боевых возможностей (не только стратегических, ядерных, но и тактических, определяемых в том числе боеспособностью личного состава) ВС РФ достигнут такого уровня, при котором потенциальный противник не посмеет даже думать, например, о проведении учений на Балтике, в рамках которых страны НАТО отрабатывают атаку на Калининград.

В своем Telegram-канале Сладков подчеркивает, что, если с Украиной будет закончено на полпути, без полной демилитаризации и денацификации, Россия обречет себя на скорую новую войну с тем же киевским режимом. Запад неизбежно сделает все, чтобы подготовить Украину к возобновлению вооруженного конфликта с Россией. Военкор констатирует, что единственный путь к спокойствию — это суперсовременная армия России, обладающая большими подготовленными резервами, чего, к слову, не было в начале СВО — тогда были только парады и громкие слова.

Проводя тренировки по захвату российского региона, страны НАТО уверены, что Москва не применит свои силы ядерного сдерживания, а оперативно-тактические возможности ВС РФ в значительной степени связаны на Украине, вследствие чего их недостаточно.

Сладков резюмирует, что после окончания СВО только врагу сможет прийти в голову призывать к сокращению трат на армию, флот и оборону в целом. Не меньшим врагом будет тот, кто будет хвалить блеск армии, ее бессмысленные смотры и массовые учения, в сценарий которых не включена подготовка к двусторонним битвам. Настоящим патриотом является тот, кому небезразлична боеспособность армии, и тот, кто объективно критикует ее за недостатки.

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