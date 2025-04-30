Николай Патрушев: контуры победы в СВО уже хорошо просматриваются - Интервью ТАСС

Помощник президента России и председатель Морской коллегии в интервью ТАСС к 80-летию Победы рассказал, что роднит сегодняшние события с временами Великой Отечественной войны, когда ждать завершения СВО и какие мировые изменения за этим последуют.

— Николай Платонович, мы беседуем с вами накануне значимой даты — 80-летия Великой Победы. Для россиян она имеет особый, глубоко символический смысл. И неудивительно, что с этим юбилеем многие связывают надежды на исторические перемены. В этой связи первый и самый главный вопрос — чего ждать нашим гражданам в глобальном, геополитическом плане?

— В преддверии юбилея Победы мы склоняем головы перед подвигом героев Великой Отечественной войны, проявивших лучшие свои личностные качества, чтобы отстоять Родину, сокрушить фашизм и подарить мир. Их мужество стало примером для всех поколений. Сегодня участники специальной военной операции, как и их деды и прадеды, самоотверженно сражаются во имя искоренения античеловеческой идеологии нацизма. Контуры нашей победы уже хорошо просматриваются.

При этом, как и в годы Второй мировой войны, перед человечеством снова стоит выбор — новая кровопролитная бойня или справедливое мироустройство, где каждая страна имеет право на суверенитет и безопасность.

Отчаянно противодействуя глобальным изменениям, Брюссель, Берлин, Париж и ряд других европейских столиц вновь идут по позорному пути заигрывания с нацистами, разворачивая военную машину против России и начиная бредить сценариями ядерного апокалипсиса.

Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности — от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания. [Кир] Стармер (премьер-министр Великобритании — прим. ТАСС) угрожает нашей стране сомнительной мощью давно износившегося английского флота и имеющегося на борту его подлодок ядерного оружия. Ему вторят Урсула фон дер Ляйен, Марк Рютте, другие функционеры.

Лондон сегодня наиболее ретиво рвется в Черноморский регион. Англия уже учредила "противоминную коалицию", а теперь планирует осуществлять сопровождение торговых судов кораблями своих ВМС.

Западники категорически не желают признать, что мир вопреки их сценариям переживает трансформацию. Однополярный западоцентричный мир себя изжил. Идет становление многополярности. Де-факто экономическую и политическую повестку дня уже формируют страны, которые представляют глобальное большинство и мнение которых долгие годы игнорировалось Западом. Растет популярность объединений БРИКС и ШОС.

Логичным следствием процесса нового миропорядка считаем реформу ООН. Совет Безопасности организации может быть изменен с учетом интересов всего мирового сообщества

— Между Москвой и Вашингтоном возобновился переговорный процесс, направленный на урегулирование украинского кризиса и обеспечение безопасности в Черном море. Можно ли в ближайшее время ждать серьезных улучшений ситуации, связанной с судоходством?

— Ваш вопрос достаточно сложный. Отмечу, что и Москва, и Вашингтон заинтересованы в обеспечении безопасности судоходства в Черном море и будут добиваться этой цели. Следующий шаг должен сделать Киев. В то же время, как мы знаем на практике, Киев уже неоднократно демонстрировал свою полную недоговороспособность. В равной степени очевидно, что основным фактором дестабилизации в Черноморском регионе остаются действия украинской армии и воюющих на ее стороне наемников.

— В публичном пространстве циркулирует версия о том, что предметом обсуждения на будущих российско-американских переговорах могут стать в том числе украинские порты. Россия на них претендует?

— Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии. Жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее. И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят.

Посмотрите на Одессу — город, основанный российской императрицей Екатериной II. Более двух столетий со дня основания он был форпостом России на Черном море, занимал одно из ведущих мест в стране по количеству населения и уровню экономического развития. За героизм, проявленный его жителями в годы Великой Отечественной войны, 1 мая 1945 года Одессе присвоено почетное звание города-героя. А спустя 69 лет — 2 мая 2014 года — этот город стал ареной для хладнокровных убийств, безнаказанных преступлений на национальной почве. Страшнейшим "достижением" неонацистского режима стало сжигание людей в Доме профсоюзов. Порт же славного города-героя превращен в хаб для переброски вооружения, пункт базирования морских диверсантов. Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом.

— В годы Великой Отечественной войны Севастополь, Керчь, Новороссийск, Одесса стали примером мужества и отваги в сопротивлении фашистским захватчикам.

— Символом несгибаемой воли стали моряки Черноморского флота. Важно вечно помнить, что моряки, обороняя Севастополь 250 дней, стояли насмерть, защищая каждую пядь родной земли. Как и сегодня на Украине, морская пехота наводила ужас на фашистов своей отвагой и решимостью. До Берлина дошли не только советские сухопутные армии, но и Днепровская флотилия.

Примеров подвигов советских моряков много. Да, во время Великой Отечественной войны могло не хватать кораблей, самолетов и вооружения, но флотоводческие таланты и личное мужество у наших бойцов присутствовали сполна. Под умелым руководством Николая Герасимовича Кузнецова была налажена система оперативного взаимодействия между флотами, что позволило мгновенно реагировать на угрозы и координировать действия с сухопутными войсками. Тысячи матросов и офицеров буквально творили чудеса на море, суше и реках.

В героическую летопись истории Великой Отечественной войны навеки вписаны бои в северных морях. Давайте вспомним, как едва вооруженный "Сибиряков" не побоялся вступить в бой с новейшим немецким тяжелым крейсером "Адмирал Шеер", который потом был вынужден отступать от Диксона под яростным огнем нескольких береговых орудий.

Ключевую роль в обороне Ленинграда сыграл Балтийский флот. Корабельная артиллерия эффективно пресекала попытки обстрела города фашистскими войсками, а моряки участвовали в строительстве оборонительных укреплений. Ладожская флотилия обеспечивала связь с большой землей по Дороге жизни, что спасло огромное количество ленинградцев.

Военно-морской лот сражался с врагом с первых дней войны до победного мая. Буквально две недели назад исполнилось 80 лет с момента потопления подводной лодкой Л-3 германской плавбазы подлодок "Гойя", 24 апреля 1945 года штурмом взята военно-морская база Пиллау, сегодня это город Балтийск. А 9 мая, уже после подписания Берлином акта о безоговорочной капитуляции, морская пехота Балтийского флота освободила от немецко-фашистских оккупантов датский остров Борнхольм.

Не будем забывать, что советские моряки совершали подвиги и вдали от своих берегов. Совсем скоро, накануне Дня Победы, в Панаме будет открыт памятник советским подводникам. Он увековечит память об их переходе с Дальнего Востока на Северный флот через Панамский канал, недалеко от которого одна из лодок погибла от торпеды противника. Сооружение памятника стало возможным благодаря энтузиазму наших соотечественников, которые чтят память великих воинов — защитников мира.

— В нашей стране также продолжают появляться памятники в честь подвига советских моряков?

— В юбилейный год планируется возвести новые памятники военным морякам в Татарстане, Иркутской, Мурманской и ряде других областей. В начале года в Московской области появились монументы основателям и бывшим главнокомандующим военно-морским флотом, а в Липецкой области состоялось открытие памятника морякам всех поколений.

Кроме того, накануне 80-летия много внимания уделяется реконструкции памятников военным морякам, морякам торгового флота и корабелам, внесшим вклад в Победу. К примеру, только на территории Северодвинска расположено 33 памятных объекта, связанных с Великой Отечественной войной, многие из них были отремонтированы в последние годы. В 2025 году будет реконструирован мемориал "Памяти воинов 13-й отдельной лыжной бригады 2-й Ударной армии Волховского фронта". Он расположен на острове Ягры в Северодвинске. Таких примеров много.

— В годы войны военно-морскую мощь обеспечивала вся страна.

— Морские сражения в годы Великой Отечественной войны стали не только противостоянием кораблей, но и битвой технологий, тактики и ресурсов. Нужно отдать должное гению и упорству советских кораблестроителей, совершивших немало технических прорывов. Научно-исследовательские лаборатории и опытно-конструкторские бюро своими разработками оказали существенную поддержку морякам.

Например, Ленинградский кораблестроительный институт в тяжелейших условиях блокадного города разработал новые для того времени технологические процессы, необходимые для производства судовых паровых турбин, ремонта двигателей внутреннего сгорания. В учебно-производственных мастерских вуза выпускали оборудование для изготовления зенитных снарядов. Специалисты института в кратчайшие сроки создали проекты новых десантных катеров, плашкоутов, обеспечили достройку крейсера "Петропавловск".

Легендарный "Севмаш" строил в годы войны боевые катера, в том числе "морские охотники", использовавшиеся для высадки десанта, сопровождения подводных лодок, охраны транспортных конвоев. Сложнейшие военные заказы выполняли Адмиралтейские верфи, Средне-Невский судостроительный завод, рыбинский "Вымпел", архангельская "Красная кузница" и многие другие.

— Известно, что было также налажено тесное сотрудничество со странами антигитлеровской коалиции.

— Советский народ в борьбе с фашизмом действительно поддерживали военно-морские силы зарубежных стран. Память об их подвиге для нас священна наравне с памятью обо всех советских людях, отдавших свою жизнь в войне с нацизмом. При этом важно не забывать о том, что главные тяготы войны нес на себе СССР.

Основную помощь мы получали по ленд-лизу через северные моря. Но кроме полярных конвоев были и другие, менее известные направления, например через Тихий океан, Индийский океан и Иран.

— Ваш отец, Платон Игнатьевич, во время войны обеспечивал проводку конвоев.

— Да, он участвовал во многих конвойных операциях, служил на эсминце "Деятельный". Эсминец погиб уже в конце войны, из всего экипажа спаслось только семь человек. Отец уцелел чудом, так как в этот трагический момент находился в Ленинграде.

Работу по увековечиванию памяти моряков полярных конвоев ведет Фонд сохранения исторической памяти "Международный центр Северных конвоев". Это важная и нужная работа, заслуживающая искренней благодарности от потомков отважных советских моряков. В дальнейшем в Санкт-Петербурге на намывных территориях Васильевского острова планируется создать отдельный музей, посвященный истории и наследию северных и других союзных конвоев. Сейчас действует передвижная выставка, где представлены документы, фотографии и личные вещи офицеров и матросов, участвовавших в боях в северных морях.

Считаю, что тема союзных конвоев может стать хорошей основой для возобновления контактов с музейными, образовательными и ветеранскими организациями стран антигитлеровской коалиции

Память о мужестве участников войны сохраняется даже в государствах, где сегодня свирепствует русофобия. Например, в Великобритании, в городе Лондондерри, установлен памятник в честь Арктических конвоев, где упоминается вклад советских моряков.

— При этом во многих городах Европы продолжается позорная война с памятниками советским воинам.

— Во время Второй мировой войны кто-то из европейцев вступал в союзные флоты, чтобы вести конвои в Мурманск, а кто-то надевал эсэсовскую форму и отправлялся на русскую землю сжигать деревни. Так и сегодня: в Европе нет единой позиции относительно неприятия нацизма и сохранения памяти о совместной борьбе с ним. Случаи вандализма и осквернения памятников постоянно всплывают в Германии, Польше, Чехии, Австрии, Болгарии, странах Прибалтики. Снесены либо осквернены военные памятники на Украине. Так, прибежищем маргиналов стал корабль "Железняков", установленный в качестве памятника в Киеве в 1967 году.

В Англии и Евросоюзе издаются многотомные книги о Второй мировой войне, в которых цинично замалчиваются зверства немецких оккупантов, потери Советского Союза, принижается роль СССР в Победе над фашизмом.

При голосовании на площадке ООН по подготовленной Россией резолюции по борьбе с героизацией нацизма целый ряд стран Запада проголосовал против. Однако большинство государств мира поддержало документ — и эту тенденцию мы считаем очень важной. К 80-летию Победы над фашизмом Россия стремится консолидировать усилия международного сообщества, чтобы выработать устойчивый иммунитет к нацизму и его проявлениям. Чтобы не допустить повторения катастрофы Второй мировой войны.

Умаление героического подвига СССР неприемлемо, поскольку оскорбляет весь многонациональный народ нашей страны. Тогда как сохранение исторической памяти является залогом мирного будущего. С этой целью Россия стала активнее публиковать документы, подтверждающие преступления Третьего рейха и тех, кто его поддерживал финансово, политически и идеологически.

Считаю, что международного порицания и уголовного наказания сегодня заслуживают все, кто в настоящее время возрождают идеи гитлеровского фашизма

Мы должны помнить уроки, которые нам преподала Вторая мировая война. Для дальнейшего развития нашей страны и обеспечения ее безопасности, для прогнозирования стабильного будущего мы обязаны использовать весь прошлый опыт.

— Это касается и дальнейшего развития Военно-морского флота России?

— 80 лет назад военно-морское искусство было другим, не говоря уже об уровне технического развития. Однако наиболее фундаментальные принципы морской стратегии остаются неизменными.

Наработанный опыт, в том числе полученный в специальной военной операции, а также прогноз военно-политической обстановки учтены в проектах стратегий развития ВМФ и корабельного состава ФСБ на период до 2050 года. Они основаны на концептуальном представлении о роли и месте Военно-морского флота в существующих реалиях. Их реализация позволит сформировать новый облик Военно-морского флота, обеспечить весомый научно-технический задел, сохранить за нашей страной статус великой морской державы, увеличить боевую мощь и оперативные возможности ВМФ.

— Прорывное развитие Военно-морского флота во время Великой Отечественной войны сформировало задел военно-морской мощи нашей страны на долгие десятилетия. Сегодня флот готов к отражению военных угроз?

— Сегодня ВМФ совместно с другими видами и родами Вооруженных сил Российской Федерации надежно обеспечивает стратегическую безопасность нашей страны. Атомные подлодки с баллистическими ракетами на борту из состава Северного и Тихоокеанского флотов наряду с РВСН и ВКС составляют стратегическую ядерную триаду. Морские пехотинцы всех флотов и Каспийской флотилии проявляют мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

Корабли, подводные лодки и морская авиация Черноморского флота и Каспийской флотилии наносят удары по военным объектам и вооруженным формированиям Украины. Корабли оснащены современным ракетным и артиллерийским вооружением, средствами радиоэлектронной борьбы, противодействия безэкипажным катерам и беспилотным летательным аппаратам. А их высокую боевую готовность обеспечивает профессионализм военных моряков, которые оттачивают мастерство в ходе учений и походов, в том числе с военно-морскими силами дружественных государств.

Мировая история учит, что для безопасности морских судоходных путей, внешнеэкономических связей, грузовых перевозок нужно иметь сильный военно-морской флот, не допускающий враждебных посягательств. Военно-политическая ситуация на мировой арене, а также прогноз обстановки в мире диктуют необходимость дальнейшего укрепления морской мощи нашего государства, соответствующей географическому положению нашей страны и национальным интересам. Что мы и будем делать. Только за последние несколько месяцев ВМФ получил в свой состав новую АПЛ "Архангельск". Из эллинга "Севмаша" выведена АПЛ "Пермь" — первый носитель гиперзвуковых ракет "Циркон". Строительству современных кораблей государство уделяет особое внимание.

— Николай Платонович, у русского флота есть свои традиции наименования судов. Не планируется ли увековечить память об СВО в именах кораблей ВМФ России?

— Специальная военная операция уже вошла в историю как важный этап борьбы России за свою безопасность и необходимый шаг по защите соотечественников. Нет сомнений, что память об этих событиях останется не только в мемориалах, но и в названиях военной техники.

Новые российские корабли должны быть названы в честь героев и событий специальной военной операции. Полагаю, например, что флот может получить крейсеры с именами "Донецк" и "Луганск". Это станет логичным продолжением славной традиции, продемонстрирует уважение к подвигу защитников Отечества.