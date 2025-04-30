«Чрезвычайно капризная система заряжания»: в словацкой прессе критикуют выбор чешской армией французской САУ CAESAR 8х8

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Французская САУ CAESAR 8х8
Чешская армия лишилась всего парка буксируемых орудий и советских самоходок, оставив на вооружении около 50 САУ vz.77 DANA. В целях пополнения артиллерии Минобороны страны провело тендер на поставку нового типа САУ.
Наиболее важными оцениваемыми параметрами являлись максимальная дальность огня, скорострельность, спектр боеприпасов, совместимость с СУО стандарта НАТО, возможность размещения на отечественном шасси Tatra и, конечно же, цена.
С самого начала были исключены три типа, не подходящие для размещения на базе Tatra: британский Archer, немецкая система AGM и южноафриканский G6 Rhino. Из оставшихся 5 моделей (французский CAESAR 8×8, израильский ATMOS, южноафриканский Condor и две словацкие САУ Zuzana 2 и EVA) в шорт-лист вышли CAESAR и Zuzana 2.
- отмечается в словацком издании Future Army.
Источник изображения: topwar.ru
Сравнение чешских и словацких САУ с французским CAESAR. Цены указаны в чешских кронах
Как указывается, в то время как словацкая САУ имеет полностью бронированную надстройку и вращающуюся башню, в которой размещён автомат заряжания, CAESAR обладает лишь бронированной кабиной и фиксированной башней. Само орудие расположено на лафете в задней части шасси и имеет полуавтоматическую систему заряжания, которая до сих пор вызывала наибольшую критику.
- указывается в прессе.
Источник изображения: topwar.ru
Словацкая САУ Zuzana 2
По словам автора, ранее этот вариант 8х8 закупила Дания:
В апреле 2023 года датская газета Berlingske взяла интервью у командира артполка, тестировавшего CAESAR 8х8, полковника Мёллера. Как он пояснил, в этих гаубицах одна неисправность возникала за другой, порой стрельба вообще была невозможна.
- поясняется в издании.
Как отмечает автор, учитывая серьёзные проблемы с качеством системы CAESAR 8х8 и цену, которая уже возросла в два раза для чешской армии, «вероятно, стоит задаться вопросом, почему чешская армия не выбрала словацкое решение».