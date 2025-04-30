Войти
Военное обозрение

«Чрезвычайно капризная система заряжания»: в словацкой прессе критикуют выбор чешской армией французской САУ CAESAR 8х8

405
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Французская САУ CAESAR 8х8

Чешская армия лишилась всего парка буксируемых орудий и советских самоходок, оставив на вооружении около 50 САУ vz.77 DANA. В целях пополнения артиллерии Минобороны страны провело тендер на поставку нового типа САУ.

Наиболее важными оцениваемыми параметрами являлись максимальная дальность огня, скорострельность, спектр боеприпасов, совместимость с СУО стандарта НАТО, возможность размещения на отечественном шасси Tatra и, конечно же, цена.

С самого начала были исключены три типа, не подходящие для размещения на базе Tatra: британский Archer, немецкая система AGM и южноафриканский G6 Rhino. Из оставшихся 5 моделей (французский CAESAR 8×8, израильский ATMOS, южноафриканский Condor и две словацкие САУ Zuzana 2 и EVA) в шорт-лист вышли CAESAR и Zuzana 2.

Словацкие образцы достигают показателей мирового класса, а гаубицы EVA, EVA M2 и Zuzana 2 по многим параметрам даже превосходят лучшие мировые аналоги. Однако чешский тендер неожиданно выиграли французские CAESAR 8х8

- отмечается в словацком издании Future Army.

Источник изображения: topwar.ru

Сравнение чешских и словацких САУ с французским CAESAR. Цены указаны в чешских кронах

Как указывается, в то время как словацкая САУ имеет полностью бронированную надстройку и вращающуюся башню, в которой размещён автомат заряжания, CAESAR обладает лишь бронированной кабиной и фиксированной башней. Само орудие расположено на лафете в задней части шасси и имеет полуавтоматическую систему заряжания, которая до сих пор вызывала наибольшую критику.

В то время как оригинальные французские версии [CAESAR 6х6] используют простой односторонний полуавтоматический механизм заряжания, выбранная Чехией модификация [8х8] снаряжена чрезвычайно сложной и в то же время очень капризной двусторонней системой заряжания

- указывается в прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Словацкая САУ Zuzana 2

По словам автора, ранее этот вариант 8х8 закупила Дания:

Однако после серии испытаний датчане охарактеризовали эту систему как крайне неисправную.

В апреле 2023 года датская газета Berlingske взяла интервью у командира артполка, тестировавшего CAESAR 8х8, полковника Мёллера. Как он пояснил, в этих гаубицах одна неисправность возникала за другой, порой стрельба вообще была невозможна.

В конечном итоге проблемы достигли таких масштабов, что датчане предпочли закупить САУ в Израиле и отправить новые CAESAR на Украину

- поясняется в издании.

Как отмечает автор, учитывая серьёзные проблемы с качеством системы CAESAR 8х8 и цену, которая уже возросла в два раза для чешской армии, «вероятно, стоит задаться вопросом, почему чешская армия не выбрала словацкое решение».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Израиль
Словакия
Украина
Франция
Чехия
Продукция
ATMOS-2000
CAESAR САУ
Dana vz.77
Компании
Tatra
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 17:56
  • 8716
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.04 14:57
  • 14
Военный симулятор продемонстрировал зловещий сценарий того, как российские ракеты атакуют Британию, разнося военные базы и истребители Королевских ВВС (The Sun, Великобритания)
  • 30.04 14:15
  • 23
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.04 08:18
  • 2
Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?
  • 30.04 06:44
  • 0
Некоторые пояснения касательно текста "Эти три впечатляющие лодки составляют костяк подводного флота России (The National Interest, США)"
  • 30.04 05:48
  • 0
Ответ на "Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области"
  • 30.04 03:20
  • 1
В США обеспокоились продажей данных о мозге
  • 30.04 03:13
  • 1
Подписан контракт на закупку 26 истребителей Rafale для ВМС Индии
  • 30.04 02:57
  • 1
Как Украина может разрушить западный альянс (Financial Times, Великобритания)
  • 29.04 21:43
  • 0
Ответ на "Польша раскрывает свои планы по превращению в мощную военную державу (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.04 20:56
  • 0
Ответ на "Мирное соглашение Трампа ужасно. Но Украина все равно должна его принять (The Times, Великобритания)"
  • 29.04 20:44
  • 1
Польша раскрывает свои планы по превращению в мощную военную державу (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 29.04 19:43
  • 0
Ответ на "Польская пресса: война выявила ограниченную полезность амфибийных свойств бронетехники"
  • 29.04 19:16
  • 0
По поводу "Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)"
  • 29.04 12:33
  • 1
Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)