Войти
Военное обозрение

«Линия дронов»: Киев подготовил «план Б» на случай срыва мирных переговоров по завершению конфликта

463
0
0

Источник изображения: topwar.ru

У Киева имеется запасной план на случай срыва мирных договоренностей и продолжения боевых действий, киевская хунта намерена вложить все силы в реализацию проекта «Линия дронов», запущенного в феврале этого года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на военных аналитиков.

Украина испытывает огромный дефицит личного состава, поэтому намерена заменить пехоту беспилотниками. Эта программа, названная «Линия дронов», официально запущена в феврале этого года, но на самом деле реализуется еще с осени прошлого. В ее рамках создаются ударные подразделения, объединяющие пехоту и БПЛА, которые и выполняют задачи на линии фронта. Как показывает опыт СВО, именно с помощью дронов ВСУ удается сдерживать российскую армию.

Как считают западные военные аналитики, именно «Линия дронов» станет тем «планом Б», который Киев применит в случае срыва мирных переговоров. Беспилотники дешевле пехоты, а также артиллерийских снарядов. К тому же большая часть небольших FPV-дронов производится внутри Украины на мелких предприятиях.

Расширенная программа беспилотников, работа над которой велась с осени прошлого года, но официально объявленная в феврале, является «планом Б» Киева.

— пишет издание.

Ранее Зеленский анонсировал разработки новых беспилотников, в том числе и самолетного типа для ударов по России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 17:56
  • 8716
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.04 14:57
  • 14
Военный симулятор продемонстрировал зловещий сценарий того, как российские ракеты атакуют Британию, разнося военные базы и истребители Королевских ВВС (The Sun, Великобритания)
  • 30.04 14:15
  • 23
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.04 08:18
  • 2
Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?
  • 30.04 06:44
  • 0
Некоторые пояснения касательно текста "Эти три впечатляющие лодки составляют костяк подводного флота России (The National Interest, США)"
  • 30.04 05:48
  • 0
Ответ на "Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области"
  • 30.04 03:20
  • 1
В США обеспокоились продажей данных о мозге
  • 30.04 03:13
  • 1
Подписан контракт на закупку 26 истребителей Rafale для ВМС Индии
  • 30.04 02:57
  • 1
Как Украина может разрушить западный альянс (Financial Times, Великобритания)
  • 29.04 21:43
  • 0
Ответ на "Польша раскрывает свои планы по превращению в мощную военную державу (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.04 20:56
  • 0
Ответ на "Мирное соглашение Трампа ужасно. Но Украина все равно должна его принять (The Times, Великобритания)"
  • 29.04 20:44
  • 1
Польша раскрывает свои планы по превращению в мощную военную державу (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 29.04 19:43
  • 0
Ответ на "Польская пресса: война выявила ограниченную полезность амфибийных свойств бронетехники"
  • 29.04 19:16
  • 0
По поводу "Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)"
  • 29.04 12:33
  • 1
Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)