«Линия дронов»: Киев подготовил «план Б» на случай срыва мирных переговоров по завершению конфликта

Источник изображения: topwar.ru

У Киева имеется запасной план на случай срыва мирных договоренностей и продолжения боевых действий, киевская хунта намерена вложить все силы в реализацию проекта «Линия дронов», запущенного в феврале этого года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на военных аналитиков.

Украина испытывает огромный дефицит личного состава, поэтому намерена заменить пехоту беспилотниками. Эта программа, названная «Линия дронов», официально запущена в феврале этого года, но на самом деле реализуется еще с осени прошлого. В ее рамках создаются ударные подразделения, объединяющие пехоту и БПЛА, которые и выполняют задачи на линии фронта. Как показывает опыт СВО, именно с помощью дронов ВСУ удается сдерживать российскую армию.

Как считают западные военные аналитики, именно «Линия дронов» станет тем «планом Б», который Киев применит в случае срыва мирных переговоров. Беспилотники дешевле пехоты, а также артиллерийских снарядов. К тому же большая часть небольших FPV-дронов производится внутри Украины на мелких предприятиях.

Расширенная программа беспилотников, работа над которой велась с осени прошлого года, но официально объявленная в феврале, является «планом Б» Киева.

— пишет издание.

Ранее Зеленский анонсировал разработки новых беспилотников, в том числе и самолетного типа для ударов по России.