«Ситуация в мире изменилась»: Италия разрабатывает новую боевую машину пехоты VBM 30 NG

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VBM Freccia

В начале 2000 года итальянская армия решила преобразовать две свои бригады в соединения средней тяжести, оснастив их БМП 8×8 Freccia (другое обозначение VBM – «средняя бронемашина»).

В 2021 году был подписан контракт на модернизацию этой техники до уровня VBM Plus, а в декабре 2024 года – соглашение на приобретение 76 новых единиц.

С 2021 года ситуация в мире постоянно менялась, что привело к необходимости привести характеристики VBM Freccia в соответствие с характеристиками других колёсных боевых машин, используемых в Европе

- пояснил разработчик – компания IDV.

Учитывая «мировой тренд» (то есть опыт украинского конфликта), было решено создать новую версию с изготовленным «с нуля» корпусом, не изменится только конструкция моторного отделения. Новая модификация получила обозначение VBM 30 NG.

При её разработке остаются в силе все изменения, внесённые в рамках проекта VBM Plus, но решено значительно усилить защиту за счёт перепроектировки корпуса, убрав колёсные арки и придав днищу под задним отсеком V-образную форму для эффективного отражения взрывной волны в случае подрыва на мине. Энергопоглощающие сиденья не будут монтироваться к полу, как и прикреплённая к ним «дорожка» для передвижения, что позволит снизить вероятность травм ног. Баллистическая защита возрастёт как минимум на один уровень.

Источник изображения: topwar.ru

Концепт VBM 30 NG

Целевая масса VBM 30 NG – 35 т, мощность силовой установки – 720 л. с. и 2500 Нм (перспективная модификация прежнего двигателя IVECO 8262 6V Commonrail с турбонаддувом, которая получила обозначение IDV 6V TCA Commonrail и отличается увеличенным объёмом и тем, что механический насос был заменён электронным впрыском).

Сохранится гидропневматическая подвеска Макферсона, получив усиленный амортизатор. Характеристики ходовой части останутся на уровне Freccia, несмотря на возрастание веса машины. VBM 30 NG будет проще в ремонте и обслуживании по сравнению со своим предшественником.

Одним из ключевых улучшений VBM 30 NG является установка новой пушки X-Gun под калибр 30×173 мм (её разработку завершает Leonardo), размещённой в модифицированной двухместной башне HITFIST из алюминиевого сплава. Она будет способна вести огонь боеприпасами с управляемым подрывом, которые, как утверждается, обеспечат «некоторое противодействие БПЛА» благодаря специальным алгоритмам (отвечающим за прогнозирование траекторий дронов) и прицелу Janus-D с лазерным дальномером. Углы возвышения пушки составят +60°…-10°. Основное орудие будет иметь более 200 (до 220) готовых к стрельбе снарядов в двух магазинах. Перезарядка осуществляется под бронёй.

Источник изображения: topwar.ru

Перспективная пушка X-Gun

Пушку дополнят израильские ПТУР Spike LR2 с дальностью огня 5,5 км. Они способны вести стрельбу по целям, находящимся за пределами прямой видимости.

По сравнению с оригинальной моделью VBM Freccia, VBM 30 NG будет иметь длину 8,64 м (+0,14 м), ширину 3,0 м (+0,01 м) и высоту корпуса 2,23 м (+190 мм). Внутренний объём остаётся прежним – 11 куб. м. Характеристики будут идентичными или очень похожими: скорость более 105 км/ч на дороге, запас хода более 800 км при 70 км/ч, уклон и боковой наклон соответственно более 60° и 30°. Преодолевает вертикальное препятствие высотой 0,6 м и траншею глубиной 2 м, брод глубиной 1,5 м без подготовки, радиус разворота не превышает 9 м.

В настоящее время производятся два прототипа VBM Plus в качестве демонстраторов технологий. После их испытаний начнётся модернизация существующего парка VBM. Также они необходимы для разработки VBM 30 NG, первый прототип которой должен быть изготовлен к концу 2027 года, а поставки начаться годом позже, после сертификации.

Всего итальянская армия на данный момент нуждается в 630 машинах VBM, заказано 360 единиц Freccia (+76 по контракту от декабря 2024 года), поставлено 330. При этом неизвестно, в какой пропорции будут приобретаться VBM Freccia, VBM Plus и VBM 30 NG.