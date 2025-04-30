«Чтобы российские удары не нарушали поставки»: на Украине заявляют о рассредоточении производства САУ «Богдана»

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Украинские власти заявляют о существенном наращивании производства 155-мм артиллерийской системы «Богдана».
- утверждается в британском издании Army Technology.
Как указывается, по данным агентства оборонных закупок страны, темп выпуска САУ «Богдана» возрос с 6 единиц в месяц в 2023 году до «более чем 20» в 2025 году.
- пояснили в агентстве, указав, что 85% компонентов для «Богданы» уже изготавливаются на месте, а к концу года планируется довести этот показатель до 95%.
При этом источник издания назвал фактический размах производства, который составляет, по его словам, три дюжины самоходок.
Как говорится в издании Altair, разработано не менее 5 версий САУ, которые используют различные типы шасси и кабины; в зависимости от этого их цена составляет €2,3-2,8 млн:
Согласно анализу, проведённому Army Technology, с начала полномасштабного конфликта в феврале 2022 года и до середины 2024 года Украине было передано более 800 артсистем различных калибров, в частности, британская САУ AS90, немецкая PzH2000, шведская Archer, французская CAESAR и американское буксируемое орудие M777.
- говорится в прессе.
«Богдана-2С22» – это 155-мм колёсная САУ с дальностью стрельбы, по имеющимся данным, 40–50 км. Первый прототип был представлен публике в августе 2018 года. Закупка первых партий финансировалась западными странами после начала полномасштабного конфликта с ВС РФ.