«Чтобы российские удары не нарушали поставки»: на Украине заявляют о рассредоточении производства САУ «Богдана»

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Украинские власти заявляют о существенном наращивании производства 155-мм артиллерийской системы «Богдана».

В то время как официальные данные об изготовлении этой самоходки выросли до «более чем 20» единиц в месяц, фактическое количество может достигать 36 экземпляров

- утверждается в британском издании Army Technology.

Как указывается, по данным агентства оборонных закупок страны, темп выпуска САУ «Богдана» возрос с 6 единиц в месяц в 2023 году до «более чем 20» в 2025 году.

Увеличение производства стало возможным благодаря поддержке европейских партнёров, которые инвестировали в оборонную промышленность Украины

- пояснили в агентстве, указав, что 85% компонентов для «Богданы» уже изготавливаются на месте, а к концу года планируется довести этот показатель до 95%.

При этом источник издания назвал фактический размах производства, который составляет, по его словам, три дюжины самоходок.

Как говорится в издании Altair, разработано не менее 5 версий САУ, которые используют различные типы шасси и кабины; в зависимости от этого их цена составляет €2,3-2,8 млн:

Производство «Богданы» рассредоточено, и расположено, в частности, за рубежом. Также дублируется изготовление деталей - они выпускаются в разных местах, чтобы российские атаки не нарушали поставки.

Согласно анализу, проведённому Army Technology, с начала полномасштабного конфликта в феврале 2022 года и до середины 2024 года Украине было передано более 800 артсистем различных калибров, в частности, британская САУ AS90, немецкая PzH2000, шведская Archer, французская CAESAR и американское буксируемое орудие M777.

При таком широком ассортименте изделий резко повышаются требования к логистике. Необходимость разработки Украиной собственных систем вооружения становится всё более острой по мере того, как запасы оборудования у доноров истощаются, а потери на поле боя растут

- говорится в прессе.

«Богдана-2С22» – это 155-мм колёсная САУ с дальностью стрельбы, по имеющимся данным, 40–50 км. Первый прототип был представлен публике в августе 2018 года. Закупка первых партий финансировалась западными странами после начала полномасштабного конфликта с ВС РФ.