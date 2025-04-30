Взаимное доверие между Китаем и Россией неизменно - глава МИД КНР

Пекин. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Независимо от изменений в мировой обстановке взаимное доверие между Китаем и Россией не меняется, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"В последнее время в международной ситуации произошло много новых изменений. Это является нормой в нашу эпоху, но что остается неизменным, так это взаимное доверие и взаимная поддержка между Китаем и Россией", - приводит МИД КНР слова Ван И на состоявшееся в Рио-де-Жанейро встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Китайский министр отметил, что "гарантией поддержания высокого уровня китайско-российских отношений" является "стратегическое руководство" лидеров дух государств. Обе стороны "должны работать сообща, чтобы постоянно трансформировать важный консенсус глав двух государств в результаты сотрудничества в различных областях".

По словам Ван И, в настоящее время "ожесточенная борьба между гегемонией и антигегемонией разворачивается по всему миру". В этих условиях Китай и Россия должны укреплять координацию, способствовать укреплению единства и сотрудничества в рамках объединения "для построения более справедливой и разумной системы глобального управления".