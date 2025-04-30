Разработки в сфере лазерных и оптических технологий представили молодые учёные предприятия холдинга "Швабе"

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Молодые инженеры, конструкторы и программисты НПО "Государственный институт прикладной оптики" (НПО ГИПО) представили результаты исследований и разработок в сфере оптико-электронных, лазерных и оптических технологий на научно-технической конференции, сообщила в понедельник пресс-служба холдинга "Швабе", в который входит предприятие.

"Ежегодно мы организуем конференцию, чтобы продвигать разработки молодых учёных. На мероприятии сотрудники представляют свои идеи и обсуждают их с коллегами. Отрадно, что с каждым годом интерес к конференции со стороны нового поколения учёных и инженеров института постоянно растёт", - сказал временный генеральный директор НПО ГИПО Сергей Косковский, слова которого приводятся в сообщении.

По информации пресс-службы, на конференции был заслушан 21 доклад, с которыми выступили молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Лучшими признаны разработка, связанная с применением искусственного интеллекта для систем обнаружения и наведения, и технология вакуумного нанесения отражающего покрытия на основе серебра с защитными слоями.