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Колумбия наладила ремонт вертолётов Ми-17 российского производства, принадлежащих армии страны и пребывавших в последние годы в печальном состоянии из-за угрозы санкционного преследования со стороны США за военно-техническое сотрудничество с РФ.
Как указывается в издании Zona Militar, первые 3 машины вернутся в эксплуатацию в июне 2025 года, а ещё 3 – в декабре этого года:
Вполне возможно, что «нерасторопность» прежнего главы военного ведомства была связана с давлением со стороны Вашингтона.
- отмечается в издании.
На данный момент 5 вертолётов находятся в рабочем состоянии, а 15 на земле. На этом фоне рассматривался вопрос о закупке западных машин, например, от Eurocopter или Leonardo. Но в командовании указывают, что лётчики не имеют опыта их эксплуатации, не говоря уже о том, что они значительно уступают Ми-17 по грузоподъемности.
Примечательно, что аналогичное решение по восстановлению Ми-17 приняли власти Перу, где, как сообщил на днях «Рособоронэкспорт», скоро будет открыт сервисный центр по обслуживанию машин моделей «Ми».
- отметили в российской экспортной организации.