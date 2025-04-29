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Колумбия наладила ремонт вертолётов Ми-17 российского производства, принадлежащих армии страны и пребывавших в последние годы в печальном состоянии из-за угрозы санкционного преследования со стороны США за военно-техническое сотрудничество с РФ.

Как указывается в издании Zona Militar, первые 3 машины вернутся в эксплуатацию в июне 2025 года, а ещё 3 – в декабре этого года:

Это является, несомненно, важной новостью по сравнению с отвратительной работой бывшего министра обороны Ивана Веласкеса, которому, несмотря на подписание контракта, потребовалось почти два года, чтобы осознать необходимость наличия парка тяжёлых вертолётов.

Вполне возможно, что «нерасторопность» прежнего главы военного ведомства была связана с давлением со стороны Вашингтона.

Эта новость подразумевает, что война на Украине – не причина отказываться от сотрудничества с Россией, поскольку конфликт продолжается, а обслуживание вертолётов, которое зависит от РФ, необходимо

- отмечается в издании.

На данный момент 5 вертолётов находятся в рабочем состоянии, а 15 на земле. На этом фоне рассматривался вопрос о закупке западных машин, например, от Eurocopter или Leonardo. Но в командовании указывают, что лётчики не имеют опыта их эксплуатации, не говоря уже о том, что они значительно уступают Ми-17 по грузоподъемности.

Примечательно, что аналогичное решение по восстановлению Ми-17 приняли власти Перу, где, как сообщил на днях «Рособоронэкспорт», скоро будет открыт сервисный центр по обслуживанию машин моделей «Ми».

Кто-то где-то когда-то писал (и до сих пор старается), что их пытались обменять на радужные печенюшки. Огромное спасибо властям Перу за то, что ими соблюдены нормы международного права

- отметили в российской экспортной организации.