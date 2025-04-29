БПЛА для Беларуси – запас карман не тянет!

Как известно, принятие на вооружение того или иного образца, комплекса или системы решается в ходе тщательного анализа современных локальных войн и вооруженных конфликтов, которые, к сожалению, далеко не редкость в нынешнем мире. На сегодняшний день наиболее ярким примером этого является специальная военная операция на Украине, продемонстрировавшая, что массовое применение недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обеспечивает информационное и огневое превосходство над противником на поле боя.

В этой связи в Беларуси сосредоточили усилия на развитии собственного производства дронов – в рамках взаимодействия Министерства обороны и Государственного военно-промышленного комитета. Так, например, на одном из предприятий Госвоенпрома в Витебске уже создаются востребованные белорусской армией дроны. В основном это образцы мультироторного типа. Но, тем не менее, несмотря на целенаправленную работу, которую проводит белорусское военное ведомство по насыщению вооружённых сил беспилотными авиационными комплексами, проблема всё же остаётся.

В нынешних условиях производственные мощности предприятий белорусской оборонной промышленности пока не могут полностью удовлетворить растущий спрос на БПЛА. Опыт современных вооружённых конфликтов подтверждает: для успешного ведения активных боевых действий необходим огромный объём беспилотников различных типов.

Чтобы удовлетворить эти потребности, Минобороны Беларуси активно ищет дополнительные возможности, включая сотрудничество со стратегическими союзниками. При этом, наиболее перспективным направлением выглядит Китай, в то время как Россия, по известным причинам, так же находится в процессе решения данной проблемы.

Примечательно, что на днях состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Игоря Секрета с послом Китайской Народной Республики Чжан Вэньчуанем. Известно, что в ходе встречи обсуждались в том числе и вопросы реализации проектов технической помощи Беларуси со стороны КНР. Отмечено, что «на перспективу также достигнуты договоренности о поддержании тесных контактов». С высокой долей вероятности можно предположить, что были затронуты и вопросы налаживания взаимовыгодного процесса поставок беспилотников китайского производства для белорусской армии.

В настоящее время в Китае функционирует около 2 тысяч производителей дронов, среди которых лидируют компании DJI и Autel Robotics, предлагающие проверенные и инновационные решения для мирового рынка. Показательно, что беспилотник DJI Mavic-2 наилучшим образом зарекомендовал себя в ходе СВО.

Кроме того, в контексте углубления многопрофильного сотрудничества с КНР в военных кругах Беларуси присутствует интерес и к теме дальнобойных артиллерийских систем, высокоточных боеприпасов, а также другого современного вооружения. Учитывая крепнущее взаимодействие между Беларусью и Китаем в сфере военно-технического сотрудничества, решение этих вопросов в скором времени может перейти в практическую плоскость.

Сергей Острына