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Военное обозрение

Претендент на должность главы МИД ФРГ выступал за увеличение поставок оружия Киеву и передачу ВСУ ракет Taurus

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Источник изображения: topwar.ru

Менее чем через две недели в Германии начнётся формирование нового правительства. Возглавит кабинет министров ФРГ, скорее всего, лидер победившей на выборах в Бундестаг ХДС Фридрих Мерц, который с большой долей вероятности будет избран на пост канцлера уже 6 мая.

В свою очередь, немецкие СМИ тиражируют информацию о некоторых кандидатах на пост главы того или иного министерства. В частности, по данным немецких журналистов, возглавить МИД может Йохан Вадефуль.

Последний является представителем ХДС и с 2017 года занимает должность замглавы группы по внешней и оборонной политике в Бундестаге. При этом в последние годы он выступал ближайшим советником вероятного канцлера Мерца.

Впрочем, для нас, россиян, личность Вадефуля интересна другим. В январе текущего года политик был разыгран нашими пранкерами Вованом и Лексусом. В беседе с шутниками ничего не подозревающий немецкий депутат в открытую заявил о приверженности увеличению поставок оружия Киеву, а также передаче ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus для нанесения ударов вглубь нашей страны.

Стоит напомнить, что возможность поставок Украине вышеупомянутых боеприпасов ранее неоднократно допускал и вероятный глава нового немецкого правительства Мерц.

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Страны
Германия
Украина
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