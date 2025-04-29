Польша раскрывает свои планы по превращению в мощную военную державу (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: премьер Туск заявил, что у Польши будет самая сильная армия в регионе

Туск заявил, что Польша намерена стать самой сильной страной в регионе в экономическом и военном отношениях, пишет The Telegraph. Смысл этих слов неясен. Что значит "самая сильная" и в каком именно регионе? Неужели в Варшаве надеются превзойти в военном плане Россию?

Джеймс Джексон (James Jackson)

Доктрина "самой сильной армии" Дональда Туска имеет целью сделать Варшаву ключевой защитницей восточного фланга Европы.

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Польша поведала о новом общенациональном плане по созданию самой сильной армии в своем географическом окружении.

"Наша армия должна быть способна к отражению любой угрозы, — сказал в пятницу Дональд Туск, провозглашая "доктрину Пястов", названную именем династии, основавшей польское государство.

По словам Туска, в новом плане три основные цели: создать "самую сильную армию в регионе, самую сильную экономику в регионе и самые сильные позиции Польши в Евросоюзе". "Мы готовы строить самую сильную армию в этой части мира. Мы делаем это вместе, вне зависимости от наших взглядов", — отметил Туск.

Премьер-министр не уточнил, что он подразумевает под самой сильной армией и экономикой, и неясно, имел ли он в виду, что Варшава в военном отношении должна стать сильнее России, с которой у Польши общая граница протяженностью 210 километров.

"Существует некая степень стратегической неопределенности относительно того, чего они [Польша] хотят. Они дают русским возможность строить догадки", — сказала научный сотрудник Института мировой политики по исследованиям Междуморья Натали Фогель.

Польша, которая тратит на оборону 4,7 процента своего ВВП, уже имеет третью по величине армию в НАТО, поскольку эта страна оперативно осуществила программу перевооружения, удвоив численность вооруженных сил всего за десятилетие.

Туск сказал, что новая доктрина укрепит прозападную ориентацию страны. "Водрузив на голову корону, Болеслав Храбрый провозгласил, что Королевство Польское станет частью Запада — Запада как политического сообщества, ценностного сообщества, религиозного сообщества", — заявил Туск на церемонии в Гнезно, где Польша отмечала тысячелетнюю годовщину коронации своего первого короля.

"Этот выбор, постоянно обновляющийся, иногда вызывающий сомнения у наших врагов, иногда вызывающий сомнения и кое у кого в Польше, требует постоянных усилий — и он по-прежнему актуален и всегда будет актуален", — добавил он.

Фогель сказала, что слова премьер-министра Польши — "это высокий уровень психологической войны, который демонстрирует, что они европейцы, и они способны защитить от российского вторжения восточный фланг НАТО, включая само это балтийское государство".

Она добавила, что такая "ужесточенная" формулировка также предназначена для борьбы с угрозой со стороны правой оппозиционной партии "Право и справедливость" перед президентскими выборами, которые состоятся в этом году.

Прозвучавший в пятницу призыв Туска к превращению Польши в мощную экономическую державу совпал по времени с моментом, когда индекс WIG Варшавской фондовой биржи впервые превысил 100 000 пунктов, что является символическим рубежным этапом, отражающим устойчивый рост страны.

Польские домохозяйства с 2023 года зарабатывают больше, чем испанские, и некоторые экономические прогнозы указывают на то, что к 2030 году они могут обогнать британские домохозяйства.