Войти
ixbt.com

Российский двигатель ПД-8 для импортозамещенного авиалайнера SJ-100 получил отечественные «мозги»: САУ-8 отслеживает более 500 параметров-ограничений

455
0
0
SJ-100
SJ-100.
Источник изображения: https://www.ixbt.com/news/2025/04/24/8-sj-100-8-500.html

Среди таких параметров — частоту вращения роторов, давление воздуха и температура газов

Пермское предприятие ОДК-СТАР разработало и производит систему автоматического управления (САУ-8) для авиационного двигателя ПД-8, который используется на импортозамещенном самолете SJ-100. САУ-8 выступает «мозгом» двигателя, обеспечивая его запуск, регулировку режимов работы и контроль ключевых параметров во время полета. Система гарантирует надежность и безопасность, отслеживая более 500 параметров-ограничений, включая частоту вращения роторов, давление воздуха и температуру газа.

САУ-8 включает электронный регулятор и блок защиты, в которые инженеры ОДК-СТАР загружают специально разработанное программное обеспечение. Инженер-конструктор Иван Немчанинов рассказал, что его команда оперативно выполнила масштабную работу по созданию системы, проводя настройку и проверку алгоритмов управления. Это позволяет точно корректировать параметры двигателя, обеспечивая его стабильную работу в любых условиях.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 19:32
  • 8700
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 19:16
  • 0
По поводу "Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)"
  • 29.04 16:55
  • 7
Военный симулятор продемонстрировал зловещий сценарий того, как российские ракеты атакуют Британию, разнося военные базы и истребители Королевских ВВС (The Sun, Великобритания)
  • 29.04 12:33
  • 1
Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)
  • 29.04 12:28
  • 6
Источник: в результате теракта в Брянской области погиб ключевой разработчик РЭБ «Красуха»
  • 29.04 12:22
  • 2
Мишустин: СВО усилила развитие инноваций в технологиях
  • 29.04 09:38
  • 22
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.04 04:09
  • 0
Ответ на "Курская операция: разгром противника и ближайшие перспективы - Мнения ТАСС"
  • 28.04 22:33
  • 0
Прекрасный пример УБОЖЕСТВА "мышления" искпердов-аналитегов.
  • 28.04 20:54
  • 0
Ответ на "Крепость Россия: как НАТО может противостоять стратегии A2/AD и системе ПВО России? (The National Interest, США)"
  • 28.04 18:44
  • 0
Ответ на ""Маршем дойти до Владивостока". Как может выглядеть война России и Европы"
  • 28.04 16:09
  • 3
Китай стал мировым лидером по мощности атомных станций
  • 28.04 15:40
  • 1
Какие сигналы посылает Россия признанием НГШ Валерием Герасимовым участия военнослужащих КНДР в освобождении Курской области
  • 28.04 14:14
  • 1
БПЛА для Беларуси – запас карман не тянет!
  • 28.04 13:27
  • 2
Эксперт Степанов: Пхеньян проявил себя как реальный союзник в курской операции