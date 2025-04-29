Российский двигатель ПД-8 для импортозамещенного авиалайнера SJ-100 получил отечественные «мозги»: САУ-8 отслеживает более 500 параметров-ограничений

Среди таких параметров — частоту вращения роторов, давление воздуха и температура газов

Пермское предприятие ОДК-СТАР разработало и производит систему автоматического управления (САУ-8) для авиационного двигателя ПД-8, который используется на импортозамещенном самолете SJ-100. САУ-8 выступает «мозгом» двигателя, обеспечивая его запуск, регулировку режимов работы и контроль ключевых параметров во время полета. Система гарантирует надежность и безопасность, отслеживая более 500 параметров-ограничений, включая частоту вращения роторов, давление воздуха и температуру газа.

САУ-8 включает электронный регулятор и блок защиты, в которые инженеры ОДК-СТАР загружают специально разработанное программное обеспечение. Инженер-конструктор Иван Немчанинов рассказал, что его команда оперативно выполнила масштабную работу по созданию системы, проводя настройку и проверку алгоритмов управления. Это позволяет точно корректировать параметры двигателя, обеспечивая его стабильную работу в любых условиях.