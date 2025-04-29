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Не просто замена SaM146, а передовая силовая установка: российский авиадвигатель ПД-8 для «Суперджета» изготовлен из новейших жаропрочных сплавов

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Российский авиадвигатель ПД-8 для «Суперджета»
Российский авиадвигатель ПД-8 для «Суперджета».
Источник изображения: Скриншот из видео ОДК

Эти сплавы — совместная разработка ОДК-Сатурн и ВИАМ

Новый российский авиадвигатель ПД-8, полностью отечественная разработка, отличается применением инновационных материалов и технологий. В частности, для изготовления рабочих и сопловых лопаток турбин высокого и низкого давления использованы новейшие российские жаропрочные сплавы, обеспечивающие повышенную нагрузку и позволяющие реализовать передовые характеристики двигателя.

Разработка этих сплавов — результат совместной работы специалистов Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) «Сатурн» и Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ). Новые материалы способны выдерживать экстремальные температуры и нагрузки, что критически важно для повышения эффективности и надежности авиадвигателей. Опыт, полученный при создании сплавов для ПД-8, может быть использован при разработке будущих газотурбинных двигателей.

 

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  • В новости упоминаются
Продукция
SaM-146
Компании
ВИАМ
ОДК УК
Сатурн НПО
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