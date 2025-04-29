Печать микросхем на 3D-принтере в 9 раз дешевле и угрожает крахом традиционной микроэлектронике

Небольшой стартап Atum Works обещает революцию в создании микросхем. Он намерен печатать их на специальном 3D-принтере и тем самым снизить их себестоимость на 90% в сравнении с нынешними технологиями. Это может существенно отразиться на бизнесе как самих контрактных производителей полупроводников, так тех, кто снабжает их оборудованием, например на бизнесе компании ASML.

Стартап Atum Works задумал произвести революцию в индустрии производства чипов. Как пишет Tom’s Hardware, его основатели утверждают, что их метод выпуска микросхем в разы более выгоден в финансовом плане – он якобы позволяет сократить производственные затраты на 90% в сравнении с традиционным методом производства при помощи литографов и другой сложной и, что немаловажно, дорогостоящей и подверженной санкциям аппаратуры.

Метод Atum Works заключается в использовании так называемой «наномасштабной 3D-печати» (nanoscale 3D printing). В компании утверждают, что разработанный ими 3D-принтер в два счета может заменить текущие производственные потоки и сократить затраты на изготовление чипов на 90%.

Теоретически, это может сделать литографы, какими бы современными они ни были, ненужными, если контрактные производители начнут отказываться от них в пользу трехмерной печати микросхем. В этом случае первой, кто пострадает, окажется нидерландская компания ASML, крупнейший в мире поставщик литографов.

Также технология Atum Works, в теории, могла бы пригодиться китайским производителям микросхем, которые из-за санкций США лишены доступа к самому передовому оборудованию ASML.

Atum Works утверждает, что она не только разработала свой наномасштабный 3D-принтер, но даже построила его полнофункциональную версию, способную изготавливать многокомпонентные 3D-структуры с разрешением 100 нм на уровне вокселей в масштабе пластины. Вместо того, чтобы следовать обычному процессу планарной литографии, где схемы наносятся на кремниевые пластины с использованием светового воздействия через фотошаблоны, система Atum Works наносит материалы в заранее определенных местах в трехмерном пространстве.

Разработка Atum Works позволяет изготавливать интегральные схемы и формировать межсоединения, в непрерывном, унифицированном процессе, за счет чего производство будет сильно упрощено по сравнению с традиционными методами выпуска микросхем.

Эксперты Tom’s Hardware обратили особое внимание на заявленный техпроцесс – 100 нм. Пока неясно, ошиблись ли разработчики технологии, случайно добавив лишний ноль, или же речь действительно идет о 100-нанометровых нормах производства микросхем.

Если все-таки ошибки нет, то технология Atum Works совершенно непригодна для производства, например, современных процессоров. Для сравнения, даже 10-нанометровые чипы Intel Core и Xeon, выпускаемые при помощи классической литографии, выглядят очень устаревшими на фоне современных 4-нанометровых AMD Ryzen и тем более 3-нанометровых Apple M-Series.

100 нанометров – это топология начала XXI века, если рассматривать исключительно центральные процессоры. За четверть века она окончательно устарела именно в этом сегменте микросхем

Но 3D-принтер вполне может быть использован для корпусирования полупроводников, а также для производства различных датчиков и пр., где тончайшие современные техпроцессы не требуются.

Atum Works не сидит на месте и в настоящее время ведет с потенциальными заказчиками. В ее планы входят массовые поставки принтеров, которые она намеревается начать в 2025 г. Клиентов и партнеров она ищет среди крупнейших ИТ-компаний мира. В частности, Atum Works намерена сотрудничать с Nvidia.